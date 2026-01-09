為鄭習會暖身？傳國共論壇1/27重啟 王金平相信可緩解兩岸情勢

國民黨主席鄭麗文曾喊話將重啟國共論壇，傳出停辦一段時間的國共論壇將訂於1月27日至29日在北京登場，由國民黨副主席蕭旭岑領隊，也被視為「鄭習會」會前會。對此，前立法院長王金平表示，自己沒有參與黨務，但相信能夠跟大陸有所往來溝通，對兩岸情勢有緩解的作用。

前立法院長王金平。（圖/中天新聞）

王金平今天（9日）出席活動被問到國共論壇相關議題時表示，「我沒有參與黨務，雖然是最高顧問，但是他們需要我顧的時候我才顧問，所以我沒有參與黨務，不知道他們怎麼安排，他們還沒讓我們知道」。

國共論壇將訂於1月27日至29日在北京登場，由國民黨副主席蕭旭岑領隊，也被視為「鄭習會」會前會。 （圖/資料照）

被問到國共論壇復辦是否將是兩岸融冰契機，王金平強調，對國民黨來講，國民黨現在能夠跟大陸有所往來溝通，他相信對兩岸情勢有緩解的作用。

至於國共論壇復辦是否可能衝擊2026國民黨選情，王金平認為，中央有中央看法，他們應該有經過評估分析，所以尊重他們的做法。王金平最後重申自己沒有參與黨務，但他們一定經過詳細評估，所以這樣說對兩岸情勢緩解有相當幫助，那相對的對選情還是會有所助益才對。

