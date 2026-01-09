政治中心／綜合報導

鄭麗文上任國民黨主席，數度談到要赴中鄭習會，根據平面媒體報導，國共論壇可望重啟，月底副主席蕭旭岑將率隊赴北京參加。對此鄭麗文只說明天會公開受訪說明，但民進黨質疑是不是三張門票湊齊了？後續就是要進行鄭習會。

國民黨主席鄭麗文vs.記者：「鄭習會是不是也已經有了，可不可以幫我們講一下，因為今天消息傳出來大家都很關心，明天明天明天我會公開受訪。」聽到國共論壇，國民黨主席鄭麗文低調到家，只丟下一句明天說，不過根據平面媒體報導，中斷九年的國共論壇有望重啟，將在這個月的27到29號舉行，地點就在首都北京，由副主席蕭旭岑，領軍參訪。

為鄭習會試水溫？傳國共論壇重啟「蕭旭岑將率隊赴北京」

中斷九年的國共論壇有望重啟，將在這個月的27到29號舉行，地點就在首都北京，由副主席蕭旭岑，領軍參訪。（圖／民視新聞）





前立法院長王金平：「我沒有參與黨務，雖然是最高顧問，但是他們需要我的時候，我才顧的時候才顧，問的時候我才問，所以我不知道他們怎麼安排。」立委（民）吳思瑤：「原來國民黨忙的都是在跟，中國共產黨對話，那就證實了三張門票，是不是湊齊了呢，軍購預算連續擋了六次，是不是已經獲得中共的，一些基本肯定，作業已經交了，頭期款也已經籌好了，後續要進行更大筆的賣台交易嗎。」

面對綠營質疑，傳出將領軍訪中的蕭旭岑將訪問北京，他發出聲明表示鄭主席上任後致力恢復兩黨互信溝通平台、相當有成效，待具體進展確認後，會再向外界說明。但外界也預測，國共論壇重啟也為三月可能舉行的"鄭習會"先鋪陳、試水溫，正在台灣訪問的日本參議員石平提醒，別忘了歷史慘痛教訓。





為鄭習會試水溫？傳國共論壇重啟「蕭旭岑將率隊赴北京」

傳出將領軍訪中的蕭旭岑將訪問北京，他發出聲明表示鄭主席上任後致力恢復兩黨互信溝通平台、相當有成效。（圖／民視新聞）





日本維新會參議院議員石平：「兩次國共對話的結果，大家都知道，上當受騙的是當時的國民黨，台灣所有的政黨，都要吸取血的、慘痛的歷史教訓，不要輕易相信共產黨。」立委（民）王義川：「鄭麗文她去中國，應該是去寄主，蕭旭岑也不是，國民黨第一副主席，所以他去算是先報馬仔去接頭的，這對阿共來說，鄭麗文是一個很重要的，統戰的一個標靶。」

國共論壇自2006年連胡會面之後，一連舉辦了十年，直到2016年蔡政府執政，因為兩岸對立情勢升高，論壇喊停，但今年適逢國共論壇20周年，連戰子弟兵的鄭麗文當上黨主席重啟國共論壇，是兩黨交流？還是被統戰？又要談什麼？不免讓台灣民眾打上大問號。

