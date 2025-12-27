為鄭麗文的我是中國人點讚／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

22日晚，國民黨主席鄭麗文在東吳大學政治學系的演講展現其認同「我是中國人」的底氣和自信，她的口才便給、侃侃而談，讓針對性明確的提問教授吃了排頭，直接被嗆沒有大腦，與大學生的犀利對話，擺正國民黨的軍購立場，呼籲學生要懂得慎思明辨，別輕易選邊站。

當演講進入提問互動環節，東吳大學政治系副教授陳方隅也舉手提問，將問題聚焦在中國人論述上，言辭間不乏批評之意。面對尖銳提問，鄭麗文沒有絲毫迴避，反而正面回應，一連串的靈魂拷問更是直擊人心，我們寫的是中國字、說的是中國話、吃的是中國菜、拜的是中國神，「為什麼中國人這3個字，會被歪曲成醜惡的敵人」？

這其實都是過去30年民進黨惡意操作的惡果，把台灣和大陸塑造成對立的概念，那些對大陸充滿恐懼的人，不妨親自去走一趟，親眼看看真實的大陸，或許想法就會徹底改變。鄭麗文的我是中國人，我從來沒有否認一番話，贏得了現場學生的熱烈掌聲，也讓陳方隅啞口無言。

面對學生問到國民黨為何不支持軍購？鄭麗文的態度表達的很清楚，與大陸搞軍備競賽，只會拖垮台灣經濟與社會福利，並不會換來台海和平穩定。

台灣要的軍購是量力而為，而不是任美國予取予求，隨隨便便在立法院就通過1.25兆的空白支票，不知道要買什麼武器？多少武器？這些武器什麼時候可以拿到？這些問題都搞不清楚，就同意接受美國天價保護費的勒索，難道台灣人民願意充當比凱子還不如的冤當頭？

1.25兆可不是小數目，都是民脂民膏，在野黨當然要幫人民看緊荷包，不管民進黨怎麼抹紅，雖千萬人吾往矣，為所當為。（圖片翻攝網絡）