為鄭黃會提前中常會！鄭麗文喊「藍白合必須努力」：最重要定海神針

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文中常會致詞強調藍白合是必須要邁進必須努力的。（圖／翻攝畫面）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19）日下午將於新北市新莊，共同召開「在野領袖對話」，為了此次的「鄭黃會」登場，國民黨中常會特別提前一小時舉行，黨主席鄭麗文在發表談話時表示，強調藍白合是必須要邁進必須努力的，在野黨不負大家期待跟眾望，成為守護台灣民主、台海局勢最重要定海神針，藍白合做才會帶給台灣無限光明跟希望。

鄭麗文在常會談話時表示，有兩件事報告，第一常會通過中央委員改選及中常委改選相關辦法及時程，她希望大家能夠合作支持，第二是這社會高度關注，下午要跟台灣民眾黨進行第一次，是她上任主席之後，黨主席與黨主席兩黨團隊的會面。

廣告 廣告

鄭麗文指出，自己上任後非常重視在野合作、藍白合作的議程，配合明年大選加快腳步加速作業，希望為國民黨贏得最多席次、最大得票全面勝利，為了確保在野力量能勝選，藍白合是必須要邁進必須努力的非常重要工作，過程中國民黨釋出最大誠意跟善意，同時感受到友黨民眾黨釋出同樣的期待。

鄭麗文指出，過去一年多，恐怕是有記憶以來立法院最辛苦最艱難，分分秒秒必須備戰，因為這樣特殊大環境，在野藍白在立法院有非常多合作經驗，並肩作戰的情誼，在國會有這樣需要，在未來大選更有同樣需要。

鄭麗文透露，這次的「鄭黃會」是第一次禮貌性拜會，本來是希望黨主席改選順利上班後，到民眾黨部拜會，但他們也很客氣說地方小，因為受高度關注、海內外國際媒體很多，另外找一個適當場地，因此非常短時間兩短協商完畢，在今天的場所會面。

鄭麗文說，國民黨方是由她自己，還有副主席兼秘書長李乾龍、副秘書長李哲華、文傳會主委吳宗憲及立法院黨團總召傅崐萁出面，跟民眾黨拜會見面歷時一小時會後，兩黨主席共同受訪20分鐘，一小時會談重點，除了寒暄之外也準備禮物，至於禮物，鄭說很特別是副主席李乾龍特別訂製的「台灣藍鵲」，一對藍色白色鵲上枝頭喜上眉梢非常喜氣，也代表共同能夠藍白共行台灣一定要贏。

鄭麗文指出，雙方主席會談主題，為什麼在這時間點？兩大在野黨非常正式、有誠意要談合作事宜，除了在國會經驗明年地方政府選舉，如何符合台灣民意期待，保護台灣民主憲政、落實地方自治，從地方到中央，從地方選舉到中央國會合作，希望今天雙方展現最大誠意跟善意，讓高度焦慮的台灣社會某程度的安心。

鄭麗文說，在野黨一定不負大家期待跟眾望，成為守護台灣民主、台海局勢最重要的最負責任的定海神針，藍白合作才會帶給台灣無限光明跟希望。





更多三立新聞網報導

鄭麗文何時訪中國見習近平？朱鳳蓮聽到「箭在弦上」笑出來

鄭麗文、黃國昌下午會面！侯友宜：如果合作只是一個表象，意義是不大的

「鄭黃會」今登場！他曝2024至今「藍白最大的痛」

民進黨轟國民黨親中無下限 學者：看不出鄭麗文跟何鷹鷺的差異在哪

