為醫療旅程定航！義大醫療《病人自主義同響應》盛大啟動

▲義大醫療啟動「病人自主義同響應」，為醫療旅程定航點亮生命自主。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】《病人自主權利法》上路邁入第七年，義大醫療於今日（1/7）舉辦「病人自主義同響應~為我的醫療旅程設定航線」系列活動，透過講座、故事劇場與跨專業團隊陪伴，邀請民眾思考：當人生航程走到重要轉彎，我們是否已為自己規劃最安心的路線？

活動由義大醫院內科副院長洪士元醫師開場，他表示，病人自主權利法的核心在於尊重每個人誠實表達醫療意願的權利，讓醫療回歸以人為本，不再受無效醫療束縛，走向更具尊嚴的生命終章。他期盼透過跨團隊的響應，鼓勵民眾提前完成預立醫療決定，讓「善終」成為可準備、可理解的選項。

活動現場舉行象徵性的「點亮儀式」，由醫療照護團隊完成，象徵每一次意願的釐清與每份文件的完成都是為自己與家人點亮生命自主的燈塔。此外，平安基金會及高雄市方舟就業服務協會以戲劇呈現「你我都可以，大家更幸福」與「我們與日常的距離」兩大主題，用幽默且深刻的方式傳達身心障礙者同樣擁有決定醫療與人生的權利，現場笑聲與掌聲不斷。

義大醫院社區醫學科主任賴柏亘則以「心願定航，旅程不迷路」為題分享臨床觀察，提醒民眾提早思考未來醫療選擇，不只是為自己負責，更是送給家人最深的安心。現場亦設有器官捐贈、安寧緩和醫療、病人自主權利法等多元衛教攤位，以闖關遊戲方式寓教於樂。

洪士元副院長表示，義大醫療將持續推動病人自主精神，陪伴民眾以勇氣與智慧，為人生最後一哩路預留尊嚴與圓滿，讓善終成為一條被理解、也走得到的生命航線。（圖╱義大醫院提供）