為醫療用血注入能量 台電南投區處攜手民眾捐血傳愛

台電南投區營業處號召員工、前來洽辦業務的民眾及鄰近社區住戶一起挽起袖子，為醫療用血注入穩定能量。（圖：台電南投區營業處提供）

為響應台中捐血中心發起的「捐血有你，愛在延伸」公益活動，台電南投區營業處於今（9）日在營業處前廣場設置捐血車，號召台電員工、前來洽辦業務的民眾及鄰近社區住戶一起挽起袖子、熱血相挺，以實際行動為醫療用血注入穩定能量。活動現場氣氛熱烈，人潮絡繹不絕，展現出台電人與民眾滿滿的愛心。

台電南投區營業處表示，在現場完成捐血者，皆可獲贈7-ELEVEN商品卡，感謝捐血英雄的無私付出。參與者表示，捐血不僅是一份善意，更是守護生命、傳遞希望的實際行動，也感受到台電長期投入公益、回饋社會的用心與溫度。

除了熱血捐血，現場同步進行「台灣電力APP」宣導活動，設置專屬服務專區，由專人協助民眾下載並綁定電號，實際操作查詢用電資訊、電費帳單、線上申辦業務及停電報修等多元功能，讓民眾輕鬆掌握用電大小事，提升用電管理效率，將節電、智慧用電融入日常生活。

台電南投區營業處指出，未來將持續以行動實踐企業社會責任，結合公益參與與智慧服務，讓愛心不只是口號，而是每一次挽袖、每一份付出的真實力量，用熱血守護生命，用行動點亮社會。（張文祿報導）