為重劃區縱火！台中自救會長燒北捷廁所 北檢訊後聲請羈押

台北捷運昨（8）日發生連續縱火事件，一名家住台中的72歲曾姓老翁，先後在大安森林公園站與善導寺站男廁縱火，所幸火勢迅速撲滅，未釀成人員傷亡，但已造成民眾恐慌。警方於案發後不久將其逮捕，今（9）日依涉犯《刑法》公共危險罪、恐嚇危害安全罪等罪嫌，移送台北地檢署，並遭聲押。

台北市警察局中正第一分局指出，昨日上午接獲報案後，立即調閱監視器鎖定犯嫌身分，隨即將曾翁逮捕到案。今早他被押解至北檢時，面對媒體詢問全程不發一語。

警方調查，曾翁於8日上午8時59分自台中搭火車北上，轉乘捷運至大安森林公園站，在1號出口旁男廁內點燃稻草後離去，隨即搭公車返回台北車站。之後徒步前往台鐵大樓，放置4封陳情信，再至西門町更換衣物，企圖規避追查。不久後，他再度搭捷運前往善導寺站，於該站1號出口旁男廁內再次縱火。

消防局指出，大安森林公園站火警於上午11時53分獲報，B1出口附近男廁冒出濃煙，站務人員已先行撲滅，燃燒面積約0.5平方公尺。未料不到3小時後，善導寺站又發生類似火警，所幸同樣未造成人員傷亡。

事後，曾翁被挖出是台中市神岡區反重劃自救會會長，長期向台中市府陳情未獲回應，自覺在台中無法引起重視，才選擇北上犯案，希望藉此引發關注。

