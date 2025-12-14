為錢再反目／獨家！家暴後重返籃壇 戴維斯欠撫養費房產遭查封
因家暴風波近2年沒球打的職籃洋將戴維斯，今年10月好不容易重回籃壇，加盟洋基工程籃球隊，不過本刊接獲投訴，戴維斯和前妻離婚至今，時不時就會拖欠小孩的撫養費，前年才因此被法院查封房產，日前又因為長達半年沒有支付21萬元的撫養費，被前妻提出強制執行，再次查封他位於新北市林口的房子。
戴維斯2011年來台加盟SBL璞園建築籃球隊，曾協助球隊締造史無前例的四連霸，成為當時聯盟最具代表性的主宰型中鋒。2013年他為加入台灣國家隊而放棄美國國籍，成為台灣籃壇史上首位歸化球員，這2年他因為家暴爭議被禁賽，今年6月戴維斯才發文訴苦，他本想返美探親卻被拒絕，感嘆「想像一下因為選擇成為台灣公民，而被拒絕返美探親…」
喊話獲合約 重返球場
戴維斯喊話表示，「畢竟我已經做出了犧牲，成為台灣的公民，我至少應該得到一份籃球合約，來養活我和我的家人。」期盼能有球隊助他重返球場，果然不久後他便得到一份新的合約，投效新竹洋基工程籃球隊，但是錢拿到了， 前妻卻依舊未收到小孩的撫養費。
2人離婚後，戴維斯原應每月支付35,000元撫養費，但他多次未按時給付，前年曾因此遭法院查封名下房產。據了解，近期他再度長達半年未支付，積欠21萬元撫養費，前妻向法院聲請強制執行，執行處再次查封他位於新北市林口的房產。由於戴維斯先前沒有固定球隊、收入不明，法院曾嘗試扣薪，但無可扣之薪資而未能執行，只能改對房產進行查封。
探視爆拉扯 被判拘役
本刊詢問前妻關於戴維斯積欠撫養費一事，前妻表示這已經是第3次對戴維斯提出強制執行，幾乎每次都要向法院申請查封房子，他才會心甘情願付錢，「上次償還了去年的，今年又開始拖欠半年，所以就依法申請。」
戴維斯昔日「護國神Q」的球場形象，逐漸被場外的爭議掩蓋。前年1月，他與結婚僅半年的妻子提出離婚；同年5月雙方在探視小孩時爆發拉扯，前妻雙手挫傷並提告家暴傷害，法院依普通傷害罪判處拘役。事件曝光後，戴維斯遭職籃聯盟PLG開罰並停賽，好不容易日前才開心宣布加盟洋基工程籃球隊，卻又再爆發撫養費爭議。
★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
