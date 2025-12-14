為錢再反目／父女情為錢蒙上陰影 男星被女兒控多次迴避付款！房產遭扣押

許效舜曾被女兒指控多次拖延甚至迴避付款，於2011年提出訴訟並申請假扣押房產，法院最後裁准。（翻攝自許效舜臉書）

前職籃洋將戴維斯因家暴風波淡出球壇近2年，今年10月才重返舞台加盟洋基工程籃球隊，原以為能重新出發，卻再度被爆出私人糾紛。本刊接獲投訴指出，他與前妻離婚後，仍多次拖欠子女扶養費；近日更因長達半年未支付共21萬元的撫養費，再被前妻申請強制執行，名下位於林口的不動產再度遭查封。

演藝圈中，類似扶養爭議並非首次出現。資深藝人許效舜2006年與前妻離婚，前妻與女兒居住加拿大，他每月負擔約9萬元台幣的撫養費，承諾支付至女兒完成最高學歷。然而多年下來，女兒指控他多次拖延甚至迴避付款，於2011年提出訴訟並申請假扣押房產，法院最後裁准，使這段父女情因金錢問題蒙上陰影。

名門之後蔣友柏與前妻林姮怡育有1子1女，兩人於2018年離婚。當時雙方就扶養費達成協議，但林姮怡事後認為自己代墊部分費用多次與蔣友柏溝通未果，只能提起「返還代墊扶養費」訴訟，希望依法追回應得權益。

郭岱琦被爆盜領補助款，連女兒的學費也積欠不繳。（翻攝自臉書）

體壇亦有相似爭議。前統一獅隊明星球員郭岱琦近年被爆多段情史、二度婚變，甚至傳出劈腿多名女性、欠債不還等負面消息。更令人譁然的是，他遭控棄養么兒、盜領補助款，連女兒的學費也積欠不繳，種種行徑引發球迷撻伐。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

