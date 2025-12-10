為錢吵架？伴侶共同帳戶的信任危機：財務透明與個人邊界的平衡術

為錢吵架案例

交往第四年 （週日晚上，客廳。雅雯在核對共同記帳的App） 雅雯（皺眉）：「志豪，這個月有一筆五千元的提款，你沒記上去哦？」

志豪（愣住，語氣閃躲）：「哦……那筆啊，我媽臨時需要錢， 就先領給她了。想說月底就會補回去，才沒跟你說。」

雅雯：「我們不是說好，有大筆支出要先講嗎？」

志豪：「那只是臨時需要啦，沒有要瞞你。」

（雅雯沒回話，繼續比對下一筆）

志豪（語氣一沉）：「你就這麼在意這五千元嗎？那你上月花八千塊買那什麼線上課，有先問過我嗎？難道那個就有比較急？ 比較重要？」

（空氣瞬間僵住） 雅雯（放下手機）：「我只是想知道錢去哪了……怎麼最後變成你在跟我算帳？這位先生，我上課投資自己，不行嗎？」

志豪（臉色僵硬）：「可以啊！那你覺得投資自己重要，我也覺得幫家裡很重要，憑什麼我就要跟你交代？」

雅雯：「因為這是『我們』的帳戶啊！你一聲不響就領走，跟詐騙有什麼兩樣？」

（兩人對看，氣氛緊繃）

志豪（深呼吸）：「……你算得這麼清楚，感覺好像是把我當小偷看。」

雅雯：「我也不想這樣啊。但如果不看，又什麼都不知道。」

（客廳陷入寂靜，只剩手機的光映在兩人臉上） 志豪：「當初為什麼要開這個帳戶啊？」

雅雯：「不就是為了未來嗎？」

志豪：「現在，好像只剩下數字了。」

雅雯（苦笑）：「可是沒有數字，好像也走不到未來……。」

賽局解析：為什麼財務透明，有時反而會消磨愛？

志豪與雅雯的故事，呈現了許多伴侶在「財務透明」這條路 上的掙扎。他們以為「共同帳戶」是通往信任的康莊大道，卻不 小心走入互相計算、彼此防備的死胡同。

兩人的困境點出一個難題：「伴侶之間的財務，到底應該要多透明？」

一開始，志豪與雅雯帶著善意與期待設立共同帳戶，有一 種「我們要一起面對未來」的浪漫，但也隱含著「只要公開、透明，就能杜絕誤會」的天真。在現實中，錢從來不只是錢，更象徵了控制感、安全感、滿足感。

當帳戶裡出現不明支出時，雅雯的第一反應不是質問，而是 「想知道你的決定」。這句話代表渴望被尊重、被信任，想參與對方的生命。但志豪的閃躲，讓雅雯產生「被排除在外」的失落感。 這感受若無法說出口，就會變成幽微的怨氣，進而「抽離」。

雅雯的「抽離」，反映在「盯著手機一筆一筆的算帳」， 似乎沒有聽志豪解釋。那一刻，志豪感覺到一堵巨牆擋在兩人中間，於是也用「鄙視」回擊：「你上月花八千塊買那什麼線上課？」這一刻，「抽離／鄙視」的末日四騎士成形了，他們談的不再是錢，而是受傷的自尊。（關於末日四騎士的概念，請見書籍《把天聊死，不如把愛聊活》第五章「愛的透支」詳細說明。）

當末日四騎士在家中奔馳時，我們往往會以為是「愛」出了問題。但出問題的或許是實踐愛、建立信任的「系統」，也就是那個看似完美的共同帳戶。

這個系統預設了「完全透明＝全然信任」，卻忽略每個人都需要有個不被打擾、安放自我的角落。別忘了，共同帳戶還只是 「共享」一筆錢。如果另一半要求「擁有」你的銀行密碼，你會感到甜蜜還是窒息呢？

無論你的答案是什麼，我們都可以從志豪與雅雯的故事看到，當最理想的「財務透明」，撞上複雜的「人性現實」時，即 使是最甜美的初衷，也可能釀出最苦澀的結果。

為什麼財務透明，有時反而會消磨愛？因為成熟的大人需要 「財務邊界」，也就是分清楚「我的錢」、「你的錢」、「我們的錢」。一段健康的親密關係，同時存在三種生命狀態：獨立的 「你」，獨立的「我」，以及共生的「我們」。因此，一個良好的財務系統，也應該對應這三種狀態。

「我們」的共同帳戶，這是共同花園，用於支付房租、水電、育兒、旅遊等共同目標。其存在滿足了關係中對「共同體」 的渴望與承諾。

「我」與「你」的個人帳戶，則是各自的秘密角落。薪水優先撥款一部分到這裡，做為無須對另一半解釋的「自由零用 金」。雅雯想花八千元投資自己的線上課程，是她的自主；志豪想臨時給媽媽一筆錢，是他的孝心。

他們依然可以手牽手，看著「我們」帳戶裡的數字穩定增長，朝著共同的未來前進。同時，當雅雯用自己的錢買下線上課時，她感覺到的是自我實現的喜悅，而不是挪用公款的罪惡感； 當志豪幫助家人時，他感覺到的是身為兒子的擔當，而不是被伴侶審查的屈辱。

真正的信任不是交出密碼，共享帳戶，讓彼此活在透明的監獄裡，而是在尊重彼此邊界的基礎上，依然緊緊牽住對方的手。 即使看不見另一半的所有帳目，也願意相信他在用自己的方式， 好好的愛自己，也愛著這段關係。

轉局對話六步驟

目標是練習分辨共同帳戶帶來的矛盾，並協議設立自己的個人帳戶

步驟一：煞車對話

這裡，可以用上前面所有的工具來冷靜（深呼吸、蝴蝶擁抱、意識到心跳過快等），但最重要的煞車，其實是發現並停止 自己的「末日四騎士」，避免持續累積仇恨值。

志豪：「我們先停一下，好像愈講愈火大。」

雅雯：「嗯，我也覺得，我不是不想聽，只是剛剛情緒有點上來。」

步驟二：活局對話

這一段對話需要先處理「抽離／鄙視」背後的原因，否則雙方都被末日四騎士所傷，就算有煞車對話，還是可能講一講就吵起來。再來是討論把「共同帳戶」與「個人帳戶」給分開。

步驟三：外化問題

志豪：「我們現在吵的，好像不是那五千塊本身吧？」

雅雯：「嗯 對，好像是在吵這五千的背後代表什麼。」

步驟四：核對需求

雅雯：「我花錢上課，是真的想投資自己，才不是亂花。」

志豪：「我懂。剛剛會這麼激動，是因為我跟你解釋的時候，你都在看手機。我以為你根本不想理我。」

雅雯：「抱歉，我那時候太專心了，也有點擔心是不是還有其他筆支出，是你沒講到的。所以沒有很認真在聽。」

志豪：「嗯，我不該直接質疑你，對不起。」

步驟五：練習算錢

志豪：「我想有點自由，不要每一筆都被問得這麼清楚。」

雅雯：「我需要的是，重要的事你願意先告訴我，讓我知道你有把我放在心上。」

志豪：「那除了共同帳戶，要不要各留一個『個人帳戶』？」

雅雯：「好啊。共同帳戶負責生活和大筆支出，個人帳戶就是各自的小自由。」

步驟六：情感打包

志豪：「還好你有幫我想方法，不然剛剛真的覺得被當成犯人在審問。」

雅雯：「笨蛋，我才不是要抓你，只是想知道我們怎麼一起用錢，會比較安心。」

心理師給伴侶的溝通小提醒

共同帳戶是「我們的家」，能帶來安全感與透明度，這多半是獅子、袋鼠與柴犬共同守護的園地。個人帳戶是「我的角落」，能為自己帶來快樂，這經常是黑貓的秘密基地！（動物溝通風格測驗請見書籍《把天聊死，不如把愛聊活》）

「個人帳戶」存在的真正意義，是使用自己的錢，無條件的讓自己快樂。因此，保有個人帳戶是守護一份「無須解釋的快樂」。伴侶或許會覺得你的線上課、Switch 2、小旅行很「浪費」，但對你而言，那是滋養自己的「必要」。這份必要，並不需要商量。畢竟，真正的信任不是天天查帳，而是即使不查，也 相信對方依然把你放在心上。

伴侶如果時常為錢吵架，記得先把錢算清楚，再搞懂你們的金錢觀。

搞懂價值觀：如果你們吵的不是錢，那會是什麼？

信念（在乎）：「關於錢，有什麼事情對方一碰就會踩到我的 底線？」

渴望（缺憾）：「關於錢，對方如果願意回應我什麼，會讓我 滿足？」

期待（未來）：「五年後，我想和伴侶一起完成什麼？要花多 少錢？」

把錢算清楚：三個重要的小行動

先準備緊急預備金，也就是資金安全網，大約六個月的生活費。

再開設三個帳戶：共同帳戶、你的個人帳戶、我的個人帳戶。

兩人共同投資的基金，須投入「就算賠光也能承受」的資金。

覺察金錢觀：問自己這三個問題

錢對你來說是什麼？是工具、獎狀、救生圈？

錢滿足了你的什麼？安全感、滿足感、控制感？

伴侶、家人和你的金錢觀是否相同？你們如何處理用錢觀念的差異？

