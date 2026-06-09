為錢撕舊情／張琳怒爆前未婚夫跟酒店小姐睡一起！ 她竟傳床照嗲喊：你睡著的時候好帥
《小姐不熙娣》班底張琳遭前未婚夫公開追討兩百萬借款，即使已經分手兩年了，雙方關係還是難解，對此，張琳已向男方提出還款方案，但不滿被公審的她，也爆料前婚夫對感情不忠，才會導致關係出現裂痕。
張琳進一步表示，今年1月曾主動傳訊給前未婚夫，整理自己認知的欠款金額，並提出每月償還2萬元的分期方案。對方當時回覆不同意，並表示會在2月初提出自己計算的金額以及希望的還款計畫，沒想到後來遲遲沒有下文，反而突然透過社群平台公開點名，讓她直呼傻眼。
事已至此，張琳也掀開兩人未公開的分手原因，她透露前未婚夫在中國工作期間跟酒店小姐睡在一起，「我看到他們的對話，那個女生傳床上的照片，說『你睡著的時候好帥』」更讓她難忍的是，當時張琳和前未婚夫看101跨年煙火時，男方還傳了煙火影片給酒店小姐，讓兩人的感情產生裂痕。
不過，張琳選擇分手的真正原因，還是在於金錢糾紛，據稱，男方曾希望張琳幫忙向貴婦友人借款300萬，張琳經過思考後認為不妥而拒絕，前未婚夫就指責她「只能同甘不能共苦」。
最終，兩人婚事告吹，戀情畫下句點。如今分手兩年後，債務、偷吃、借款等陳年往事再度被翻上檯面，昔日準夫妻隔空交火，也讓這場愛情羅生門越演越烈。
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