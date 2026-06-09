為錢撕舊情／演藝之路超曲折！張琳親揭過往 曾為維持生計「兼職餐廳服務生」

張琳目前是《小姐不熙娣》固定班底之一。

張琳曾是女團「Sun Lady」的成員，2021年結束長達多年的中國工作後返台發展，當時她因為拍攝韓國天團BLACKPINK成員Lisa仿妝及舞蹈模仿影片，因外型神似在網路上掀起熱烈討論，吸引超過50萬人次觀看，被網友評為台版Lisa。

她接受本刊專訪時透露，演藝之路其實比外界想像中更加曲折。她曾是《我愛黑澀會》節目的美眉成員之一，20年前，還是學生的她與朋友從高雄北上到西門町遊玩，恰巧遇上《黑澀會》美眉舉辦簽唱活動。身為鬼鬼（吳映潔）的忠實粉絲，她立刻衝到台前排隊索取簽名。沒想到輪到她時，現場工作人員突然請她面對鏡頭錄製一段鼓勵偶像的話，錄影結束後更直接邀請她參加節目試鏡。

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張琳（左二）曾是女團「Sun Lady」成員之一，但僅出道1年即解散。（翻攝自張琳IG）

張琳順利通過試鏡，正式成為《我愛黑澀會》的一員。然而錄製僅3次便遭到淘汰，讓年紀輕輕的她備受打擊。18歲時，她毅然決然轉學到台北，展開追夢人生。來到台北後，張琳從節目助理、舉牌女郎一路做起，曾擔任《國光幫幫忙》女神及《全民最大黨》舉牌工作，累積不少演藝圈經驗。之後在製作人推薦下，獲得前往喬傑立娛樂參加女團徵選的機會。

經過長達一年的訓練與淘汰賽，張琳成為唯一留下的成員，但最終因人數不足導致團體計畫喊停。正當她準備放棄夢想返回高雄時，意外接到孫協志邀請加入新女團「Sun Lady」，讓她再度燃起希望。為了順利出道，張琳展開長達3年的密集訓練，甚至不惜休學投入演藝工作。然而正式發片成為歌手後，現實卻遠比夢想殘酷。她透露，當時一次通告費僅1380元，扣除公司分成後，還需再由4位團員平分。為了維持生計，她晚上還得兼職餐廳服務生，才能支撐日常開銷。Sun Lady出道僅一年便因合約與團員因素宣告解散，讓她再度面臨事業低潮。

直到2021年，張琳因模仿Lisa的舞蹈影片意外爆紅，才又以全新身分回到台灣演藝圈，也期待有朝一日能再次站上舞台，用音樂完成自己多年來未曾熄滅的明星夢。

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