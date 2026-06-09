為錢撕舊情／獨家！小S班底翻臉前未婚夫 張琳被控欠200萬不還
從女團「Sun Lady」出身的藝人張琳，近年以創業家的身分登上《小姐不熙娣》，成為固定班底，人氣逐漸攀升，但卻遇到感情上的大麻煩，她遭前未婚夫在社群上點名欠債兩百萬元未還，質疑她過著奢侈生活卻封鎖債主，雙方各執一詞，徹底翻臉。
張琳曾在節目上透露，和前未婚夫交往一年半，決定結婚是因打算共同買房，但後來因價值觀不同而告吹，感情就此和平落幕，不過，近期本刊接獲爆料，指張琳遭前未婚夫公開在Instagram限時動態追討欠款。
婚事告吹 男方突要債
男方直接標記張琳帳號，寫下：「張琳！不要假裝一切都沒事，依然台北租豪宅、背Chanel、各種出國玩，雖然妳封鎖我，週轉、借錢應該要還吧？」更以大字標註「200萬台幣這種呢？」火藥味十足。而張琳因主打創業形象，社群上多是豪華旅遊、各式精品，如今卻被公開追債，也讓她的財務狀況引人好奇。
本刊向張琳查證，她坦承在創業初期遇到困難時，前未婚夫確實有幫助周轉，後來婚事告吹，談分手時也有提出還款計畫，「那時我有提出沒辦法一次還完，希望可以等台南的房子賣了再還，分手前都協議好了，我也願意跟他溝通。」但雙方對於金額沒有共識，於是鬧出紛爭。
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