為錢撕舊情／18年情散對簿公堂 文青女神遭指施壓、私吞唱酬

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陳綺貞與鍾成虎曾攜手走過18年，分手後因版權、唱酬及合約問題公開對立。（本刊資料照）

藝人張琳因參與《小姐不熙娣》打開知名度，近日卻捲入與前未婚夫的財務糾紛。男方在社群平台公開點名，指控她積欠200萬元遲遲未還，昔日論及婚嫁的戀人如今徹底撕破臉。演藝圈因愛情走到盡頭後，演變成財務糾紛的案例並不少見。

歌手陳綺貞與音樂製作人鍾成虎曾攜手走過18年，不僅是戀人，也是音樂事業上的重要夥伴。然而分手後，雙方因唱酬、版稅、版權以及公司合約問題爆發衝突。鍾成虎公開指控陳綺貞提高演出酬勞、對同事施壓；陳綺貞則發表聲明反擊，要求對方公開道歉，昔日音樂黃金搭檔反目成仇。

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花花自曝曾長期負擔前男友生活開銷，更因房屋出售款項問題與對方對簿公堂。（翻攝自花花臉書）

此外，藝人花花（張嘉雲）也曾分享感情創傷。她透露與交往12年的前男友相處期間，長期負擔兩人生活開銷，男方更頻繁以各種理由借款。最終兩人共同居住的房屋出售後，數百萬元款項遭對方領走，雙方因此對簿公堂。

而藝人陳子強也曾因感情與事業合作糾纏不清，引發數百萬元爭議。一名合作多年的女總裁指控，交往期間曾投入約360萬元支持陳子強的文創事業，包括舉辦畫展及赴義大利試酒等活動，分手後因資金流向與帳目認定問題產生歧見，最終鬧上法院。

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