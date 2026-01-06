為錢淪共諜 海巡內鬼洩軍事機密近2年 重判7年8月

海巡署南部機動海巡隊李姓前隊員涉嫌洩軍事機密給中國人士，時間長達近2年。非當事人。資料照。海巡署提供



海巡署南部機動海巡隊李姓前隊員，因投資失利負債，遭中共情治單位吸收，自2022年起洩漏海巡勤務、軍事與國家機密，收受逾57萬元報酬。高雄高分院審理後，認定其違反國安法等罪，判處有期徒刑7年8月，全案仍可上訴。

判決指出，李男任職海巡署期間，因投資失利導致經濟壓力沉重，透過網路向地下錢莊借款，進而遭中共統戰、情治單位盯上並吸收。李男於2022年9月加入中國情報組織，與代號為「Tony」的中國人士聯繫，承諾蒐集並交付海巡艦艇部署、巡邏區域、任務計畫及飛彈射擊警戒區域等敏感資訊。

調查發現，李男自2022年9月至2024年7月間，利用職務之便，以手機拍攝國家機密、軍事機密及應秘密之公務文件或電磁紀錄，再透過通訊軟體傳送給對方，洩密行為持續近2年。

調查局國安站接獲檢舉後，報請高雄高分檢指揮偵辦，並搜索李男相關處所，查扣手機等證物；檢調查出，李男共收受中國人士交付的報酬達1萬8522顆泰達幣，折合新台幣約57萬6127元，作為洩密對價。

檢方於去年6月偵結，依涉犯國安法、國家機密保護法及違背職務收受賄賂等罪嫌提起公訴，高雄高分院合議庭審酌，李男身為公務員，明知交付資訊涉及國家安全，仍反覆洩密，對國防與國安造成實質風險，行為嚴重不當。

法院也指出，雖李男於偵查中坦承犯行，並自白繳回全部犯罪所得，犯後態度尚可，但考量其洩密內容性質與可能造成的危害程度，仍依法判處有期徒刑7年8月，以示懲戒。

另法院裁定，扣案的新台幣57萬餘元、iPhone 11與iPhone 13手機各1支，以及相關涉案物品，均依法沒收，本案仍可依法上訴。

