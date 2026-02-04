為錢煩惱恐傷心！研究：經濟壓力讓心臟老得更快

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

研究團隊在《梅奧診所學報（Mayo Clinic Proceedings）》發表分析結果指出，經濟壓力與糧食不安全，是造成心臟加速老化的兩大關鍵因素，其影響程度與糖尿病、高血壓、曾發生心肌梗塞等傳統心血管風險因子相當。

研究也顯示，心臟過早老化，將明顯提高罹患心臟病及死於心臟病的風險。

梅奧診所心血管研究中心主任、資深研究員勒曼（Dr. Amir Lerman）指出：「這項研究凸顯了社會健康決定因素在心臟老化與死亡風險中的關鍵角色，這些因素長期以來被低估。」

AI心電圖 揭開心臟老化真相

研究團隊運用人工智慧心電圖（AI-ECG），分析梅奧診所於2018年至2023年間，超過28萬名患者的心臟狀態，估算其「心臟年齡」，並與實際年齡進行比對，藉此評估心臟老化程度。

同時，研究人員也結合患者填寫的問卷，評估多項社會健康決定因素，包括：

壓力程度、運動習慣、社會支持、居住穩定性、經濟壓力、糧食安全、交通需求、營養狀況與教育程度等。

美國疾病管制與預防中心（CDC）也指出，這類非醫療因素，對健康與死亡風險有深遠影響。

經濟壓力影響，甚至超過心臟病史

研究結果發現，整體而言，社會健康決定因素對心臟老化的影響，甚至超過傳統心血管危險因子。

其中，經濟壓力與糧食不安全對加速心臟老化的影響最為顯著。進一步分析顯示：

*經濟壓力使過早死亡風險增加 60%

*住房不穩定增加 18%

*吸菸增加 27%

*曾有心臟病史僅增加 10%

勒曼強調，這顯示社會與生活壓力，對心臟健康的殺傷力，可能比多數人想像得更大。

醫師呼籲：心臟保健不能只看藥物與數字

勒曼表示，找出造成心臟老化的關鍵風險因素，有助於醫療體系針對社區進行更精準的預防介入，也能讓醫師在臨床照護時，關注患者背後的社會與生活處境，而不只是檢驗數值與藥物治療。

他強調：「若能正視並改善這些社會因素，將有機會延緩生物老化，降低心血管疾病與死亡風險。」

（記者李政純、圖片來源:motionelements）

