為長輩送上暖心雞湯 王威元偕民間企業寒冬送暖邁入第6年

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員王威元長期推動寒冬送暖行動，今（3）日舉辦「心連心暖心雞湯受贈儀式」。王威元表示，送暖活動今年邁入第6年，本次更結合了鐿豐食品與利冠食品有限公司多家民間企業愛心支持，於農曆年前捐贈黑蒜頭雞湯送往三重、蘆洲地區，以一碗熱湯向長輩傳遞感謝與祝福，也為寒冷季節注入溫暖力量。

王威元指出，6年來寒冬送暖從未中斷，每次走進社區、親手將物資交到長輩手中，內心總是充滿感動。三重地區長期由慈暉志工協助獨居老人送餐，志工們數十年如一日堅守第一線，不論氣候變化，始終默默付出，這份精神令人敬佩，也讓他更加珍惜能為長輩服務的機會。

本次黑蒜頭雞湯由三重區長王坤南與慈暉志工多位隊長代為接受。現場一碗碗熱湯被細心清點與妥善安排配送動線，隨後由慈暉志工們親手將雞湯送到三重地區每一位獨居長者家中，讓關懷不只停留在現場，而是真正走進長輩的日常。

王威元強調，長輩曾為家庭與社會付出大半人生，如今能做的或許只是一點心意，但希望透過這碗黑蒜頭雞湯，讓他們感受到社會對過往付出的感謝。他也期盼藉由實際行動，讓長輩知道奉獻沒有被遺忘，也讓年輕世代有機會向長輩表達感恩。

本次受贈對象涵蓋三重、蘆洲地區獨居老人及老人共餐據點。王威元感謝企業夥伴持續響應公益，讓送暖行動年年延續、逐步深化。他強調，未來仍會持續媒合企業與社會資源，讓關懷成為長久陪伴，而非一次性活動。

活動尾聲，王威元向長輩送上新年祝福，祝願大家「馬有健康、馬有好運」，也祝福投入公益行動的夥伴與市民朋友平安健康，在新的一年，用一點點心意，串起更多心連心的溫暖。

照片來源：新北市議員王威元服務處提供

