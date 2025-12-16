為閃違停車輛左切 女騎士慘遭大貨車撞上「右小腿被輾斷肢」

曾姓女子為閃違停車輛而與貨車發生擦撞，導致右腿被輾，所幸救治後已無生命危險。（圖／翻攝畫面）

新北市中和區16日發生嚴重車禍，68歲曾姓女子上午11時許，騎乘機車行經景平路時，為閃避違停車輛而向左偏移，卻與36歲蘇姓男子駕駛的大貨車發生擦撞，曾女右小腿遭輾、當場斷肢，緊急送醫後已無生命危險，確切事故原因則仍須釐清。

根據監視器畫面，曾女與蘇男同向行駛，2人沿景平路往新店方向直行，由於路邊有違停車輛，曾女為了閃避而稍往左偏，與蘇男發生擦撞，曾女連人帶車摔倒，右腳則被貨車輾過。

救護人員趕抵時，曾女意識清醒但身受重傷，其小腿當場斷肢，救護人員連忙將她送往新店慈濟醫院救治，經急救後已無生命危險，蘇男則沒有受傷，僅後車尾保險桿凹陷。

警方調查確認雙方酒測值均為0，無飲酒情事，警方針對違停車輛依違反《道路交通管理處罰條例》第56 條1項第4款舉發，交通分隊則已完成現場圖繪製、事故攝影及交通事故卷宗建檔等作業，確切肇事原因則仍須釐清。

