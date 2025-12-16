為閃違停車！婦騎車追撞大貨車車尾 右小腿受傷送醫

新北市中和區景平路於今日上午11時許發生一起嚴重車禍。（圖／東森新聞）





新北市中和區景平路於今（16）日上午11時許發生一起嚴重車禍，一名36歲蘇姓男子駕駛著大貨車，怎料卻因不明原因，與騎車的68歲曾姓婦人發生碰撞，造成她的右小腿受傷，救護人員到場後，緊急將人送醫，所幸無生命危險。

蘇男駕駛的大貨車，沿景平路外側車道往新店方向直行時，曾女也沿著同方向騎乘普通重型機車，怎輛婦人疑似為閃避路邊黃線違規停放車輛，突然向左切線，因反應不及追撞大貨車車尾，事故發生瞬間造成現場車流短暫受阻。

婦人疑似為閃避路邊黃線違規停放車輛，突然向左切線，因反應不及追撞大貨車車尾。（圖／東森新聞）

事故發生後，警方迅速到場處理。大貨車後方保險桿出現凹陷，機車則有多處擦撞痕跡，零件散落在路面。蘇姓駕駛未受傷；曾姓女騎士右小腿受傷，意識清楚，隨即由救護人員送往新店慈濟醫院進行手術治療，所幸無生命危險。

警方對雙方進行酒測，結果均為0，排除酒駕因素。另針對路邊黃線違規停車部分，警方已依違反《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第4款開立罰單，並由中和分局交通分隊完成現場圖繪製、事故攝影及相關事故資料建檔，至於詳細的肇事原因與事發經過，仍有待警方進一步調查、釐清。

大貨車後方保險桿出現凹陷，機車則有多處擦撞痕跡。（圖／東森新聞）

