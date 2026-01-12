為防英國脫歐派掌權後又撕毀協議 歐盟準備祭鉅額賠償條款

英國改革黨的民調海放保守黨和工黨。 圖：翻攝自英國改革黨魁法拉奇的X

[Newtalk新聞] 此際，英國政府與歐盟正在談判「衛生與植物檢疫協議」。據了解，歐盟要求英國保證，若未來的英國政府違背現任首相斯塔默（Keir Stammer）目前正在談判的脫歐後「重啟」協議，英國將向歐盟做出賠償。

英國《衛報》報導，英國 2020 年脫歐時，歐盟設立了高達 54 億歐元（約新台幣 1,991.3 億元）的巨額基金，以協助其會員國應對衝擊。

根據《金融時報》報導，一份旨在取消脫歐後農產品檢查的農業貿易協議草案要求，任何退出該協議的一方都必須承擔未來恢復邊境和基礎設施管制的費用，包括「建立必要的邊境管制設施所需的基礎設施和設備、初期招聘和培訓」的費用，這筆費用可能高達數十億英鎊。

廣告 廣告

報導指出，歐盟外交官員戲稱該條款為「法拉奇條款」，有些人認為，這是為確保如果「英國改革黨」（Reform UK）領袖法拉奇（Nigel Farage）贏得大選並兌現其取消任何「英歐衛生與植物檢疫協議」的威脅，歐盟不會蒙受損失。

英國方面駁斥了這種說法，稱此類條款在國際協議中屬於慣例，而且是「雙向的」，因此若歐盟未來退出協議，也將被迫向英國做出補償。

一位工黨消息人士表示：「退出條款是任何國際貿易協議的基本組成部分。假裝這些常規的法律條款構成對民主的侵犯，坦白說，令人筋疲力盡。」

關於「英歐衛生與植物檢疫協議」的談判尚未開始，但預計將於本月啟動。然而，由於該議題是重啟方案中最複雜的問題之一，談判可能需要數月才能完成。重啟方案還包括恢復「伊拉斯謨計畫」（Erasmus）。

「變革中歐洲下的英國」（UK in a Changing Europe）主任梅農（Anand Menon）表示：「歐盟採取強硬立場並不令人意外。畢竟，他們已經認定我們比他們更需要這些協議。因此，他們會竭盡全力爭取每一分讓步。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

忘了阿拉斯加? 川普嗆要格陵蘭：不惜一切阻擋中、俄成美鄰國 歐盟怒反制

宜蘭中毒是前車之鑑！北市推營養午餐免費 吳欣岱轟：最後只剩廚餘與風險