為防2026台灣燈會人潮湧入 嘉縣府舉行防災應變演練

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】「2026台灣燈會」訂於115年3月3日至3月15日於嘉義縣舉辦。因應燈會期間大量人潮湧入，嘉義縣政府於115年2月2日10時30分假永慶高中前道路（信義二路）舉辦「2026台灣燈會防災應變演練」，期能將危害事故及人員傷亡減至最低，達零事故與零傷亡之目標。

演練內容以大型群聚活動事故為主軸，針對活動性質及場地特性，預擬燈會期間可能衍生之緊急狀況，期能藉由災害境況模擬及避難疏散演練的過程，讓燈會志工熟悉醫療救護、滅火、緊急疏散等各項應變技能，以健全大型群聚活動相關單位緊急應變處置能力，使民眾獲得最大保障，並深植所屬編組單位成員防救災觀念。

演練採實景實作方式呈現，由各演練主導單位依續演練，演練情境涵蓋了「重大人為危安事件演練(含火災搶救)」、「志工引導疏散」、「陸上重大交通事故」以及「大量傷患緊急醫療救護」等相關演練作為。

本次演練嘉義縣總計動員近350人參與，透過精實的演練，建立完善的防救災機制，確保燈會期間每一位民眾的安全，讓2026台灣燈會圓滿順利。

圖：2026台灣燈會3月3日至15日於嘉義縣登場，因應大量人潮湧入，嘉義縣政府今2日在永慶高中前的台灣燈會場地舉辦「防災應變演練」，縣長翁章梁擔任指揮官，親自檢閱各項狀況處置情形。（記者吳瑞興翻攝）