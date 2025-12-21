為阻止張文...57歲男英勇殉命 蔣萬安：盼入忠烈祠、北捷設置紀念牌

台北市19日晚間發生無差別攻擊事件，造成4死11傷，其中一名57歲余姓男子第一時間制止嫌犯時，不幸遭受嫌犯攻擊身亡。台北市長蔣萬安今（21）日表示，針對這位見義勇為的余姓男子，北市府將頒予褒揚狀，並協助向中央申請褒揚令，同時也希望能讓余先生入祀忠烈祠；此外，台北捷運公司也將在捷運站適合地點設置紀念牌，肯定其見義勇為行為並表達最高的感佩。

蔣萬安指出，目前已確定北捷將提供亡者500萬元補償金；另依台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例，也可給予余先生600萬元撫恤金。他說，後續也會持續協助相關保險理賠與補償作業，包括與誠品南西店就保險理賠等事宜持續進行，同時也會協助犯罪被害人保護相關的賠償、補償程序。

另外，蔣萬安表示，事件發生後，不少市民不論在第一現場或透過網路、媒體畫面，心理層面可能產生恐懼不安，市府已規劃自明（22）日起在捷運公司一樓大廳啟動心理諮詢服務，結合臨床心理師公會、諮商心理師公會的專業心理師及志工，提供現場專業諮詢；服務將至少先持續到年底，後續也會滾動評估並擇定交通樞紐或人流可及性較高地點，規劃擴大提供相關服務。

責任編輯／周瑾逸

