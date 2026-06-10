為阿帕契直升機墜毀 美伊再度互轟

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美軍為了報復阿帕契直升機遭擊落，分別空襲伊朗在荷莫茲海峽沿岸的葛西姆島與西里克等地。

美軍1架阿帕契直升機，日前在荷莫茲海峽墜毀，美軍中央司令部表示，已經對伊朗進行了空襲反制；而伊朗革命衛隊也表示，他們襲擊了位在巴林的美國海軍第五艦隊總部，作為報復。（葉柏毅報導）

據《法新社》報導，美軍中央司令部指出，美軍在美東時間9日下午5點，對伊朗展開自衛性攻擊。據伊朗媒體報導，伊朗沿海城市「西里克」傳出多次爆炸聲；而位在荷莫茲海峽沿岸的阿巴斯港與葛希姆島，也都有爆炸傳出。

伊朗媒體並引述伊朗革命衛隊隨後發布的聲明稱，美國以「虛假藉口」，蓄意攻擊西里克與葛希姆島等地點；為了回應「敵人的惡毒行徑」，伊朗革命衛隊海軍戰鬥機已經派遣無人機部隊，襲擊駐巴林的美軍第五艦隊總部。

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在伊朗攻擊位在巴林的美軍基地之後，巴林內政部10日透過社群平台X發文，呼籲居民保持冷靜，並且前往最近的安全地點避難。而伊朗革命衛隊表示，如果美國繼續對伊朗發動攻擊，伊朗革命衛隊將採取更強烈的報復措施。

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