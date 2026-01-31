為降血糖！35歲陸男「狂網購中藥」 自行沖泡服用中毒昏迷亡

近日上海一名男子因血糖偏高，深信中藥能幫助病情，便自行在網上平台購買相關藥品泡製服用，結果急性中毒，送醫搶救8天後不幸去世。醫生呼籲，各類健康問題，都應前往正規醫院就診，切勿輕信網上不實宣傳，不要擅自網上購藥、隨意服用，更不要盲目嘗試偏方及秘方。

夏先生服用自己泡製的中藥急性中毒不治。（圖／翻攝《看看新聞》）

「附子」具有毒性

綜合陸媒報導，上海35歲男子夏先生，因服用自己所泡製的中藥，突然昏迷不醒人事。在緊急送醫急救後，夏先生雖短暫恢復生命跡象，但搶救8天後仍不幸去世。

廣告 廣告

家屬透露，夏先生6年前就出現血糖偏高的狀況，不過控制效果不佳，多年來夏先生堅信中藥功效能幫助降血糖，便習慣根據自身症狀，在網上直播平台購買藥物服用，家中也已經囤積大量夏先生從網上購買的藥物。

夏先生堅信中藥能幫助降血糖便在網上自行買藥服用。（圖／翻攝《看看新聞》）

而夏先生泡製的中藥，就是他在平台上買的一款「四川江油附片」，而「附子」是一味藥性峻烈、具有毒性的中藥，含有劇毒成分烏頭鹼（Aconitine），對心臟有強烈損害，口服少量即可中毒，過量服用則會導致嚴重心律失常、心跳停止甚至死亡，因此必須在專業的中醫師的診斷和指導下使用，絕對不可以自行購買和煎服。

夏先生在網上購買的「四川江油附片」。（圖／翻攝《看看新聞》）

患者直接用熱水沖泡

上海市東醫院重症醫學科副主任葉旭輝指出，該患者使用附子煮水服用，所使用的劑量已經超過正常安全的劑量，而且煮沸時間不足，甚至是直接用熱水沖泡，而不是滾水煮沸，所以導致急性中毒，出現呼吸與心跳驟停狀況。

消息吸引不少討論，網友紛紛表示「我媽也是對網購的保健品深信不疑，怎麼勸都不聽」、「我自己學藥劑的都不敢亂吃中藥」、「吃西藥不能過量，中藥也是藥，過量都是毒藥」、「毒和藥是一家，劑量問題」、「有一年老家的人煮了一鍋附片，叫我吃，說身體弱冬天可以補一補，雖是好心，我還是拒絕了，其實自行食用的人還挺多的，很小心注意操作規範的就沒事，稍有不慎就很危險。」

醫院也提醒，各類健康問題，都應前往正規醫院就診，依病情制定治療方案，嚴格依照醫囑服用藥物。切勿輕信網路上的不實宣傳，不要擅自網路購藥、隨意服用，更不要盲目嘗試偏方及秘方，以免付出慘痛代價。（星島網）

本文獲「星島網」授權轉載

延伸閱讀

NBA/41歲詹皇出賽破6萬分鐘！可搭機環繞地球23圈

NBA/打18分鐘就大三元！東契奇創湖人隊史最快紀錄

NBA/馬克西砍40分飆準絕殺！76人賞國王7連敗