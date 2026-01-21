為陳亭妃、賴瑞隆、蔡易餘披競選背帶 賴清德喊話：全力以赴拿下總冠軍

台北市 / 武廷融 綜合報導

民進黨今（21）日召開縣市長提名記者會，正式提名嘉義縣長候選人蔡易餘、台南市長候選人陳亭妃及高雄市長候選人賴瑞隆。黨主席賴清德表示，3位候選人長期深耕地方、問政表現傑出，深獲鄉親肯定，且在各自縣市皆曾拿下最高票，是最能無縫接軌、延續地方建設、帶領縣市持續前進的人選。他也喊話，「團結不一定會贏，但不團結一定會輸。」

民進黨今日召開中執會正式通過提名立委陳亭妃、賴瑞隆、蔡易餘分別參選台南市長、高雄市長及嘉義縣長。賴清德今日參加提名記者會，為3人披掛競選背帶，握拳高呼「凍蒜」。賴清德也表示，本次建請提名的3位縣市長候選人，都是傑出的國會戰將，無論是專業問政或地方服務，皆深受選民支持，具備厚實的民意基礎。

賴清德也說，在初選的過程中，黨內同志間難免會有競爭，如今初選既已結束，期盼被提名的候選人能夠扮演領頭羊的角色，整合地方、團結同志，為年底的選戰共同打拚，打贏選戰。賴清德提醒，「團結不一定會贏，但不團結一定會輸」，他也喊話候選人，從初選脫穎而出，並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始。

賴清德也以職棒球隊比喻，他表示，陳亭妃、賴瑞隆及蔡易餘通過初選提名，如同職棒球隊取得挑戰總冠軍賽的資格，面對其他的隊伍競爭，一定要拿出拚戰精神、全力以赴，才有機會拿下總冠軍獎盃。

他期許3位被提名人，面對年底地方大選，務必要更加勤走地方，提出有利人民的政見與市政藍圖，獲得選民最大支持。不僅自己要當選，而且要為民進黨提名的議員、縣市鄉鎮長候選人打一支全壘打，母雞要發揮母雞的角色，這也是本黨提名候選人的責任。

