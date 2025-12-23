為陳偉霆懷孕停工不後悔！超模何穗產後霸氣登封 「不做超人媽媽」引共鳴

何穗登上《時尚芭莎》明年的1月號封面，產後復出的她，已回復超模體態。翻攝微博@時尚芭莎

中國超模何穗產後首登時尚封面，登上中國《時尚芭莎》2026新年1月號封面人物，化身女騎士霸氣回歸！訪問中，她也提及與夯劇《許我耀眼》再翻紅的香港男神陳偉霆共組家庭，以及為人母後的心態轉變。

密婚生子神隱一年！36歲超模復出狀態驚豔

何穗以帥氣女騎士之姿登上雜誌封面。翻攝微博@時尚芭莎

何穗大露平坦小腹。翻攝微博@時尚芭莎

36歲的何穗，是中國四大超模之一，今年卻因為密婚生子神隱停工，不過擁有超模底子的她，產後火速恢復魔鬼身材，四肢依舊纖瘦、小腹也超平坦。她昨（23日）在微博公開拍攝花絮，笑說：「攢了一年的Pose用上了！」網友則大讚：「嫂子好美！」、「這狀態也太好了吧！」

何穗笑說攢了一年的POSE都用上了。翻攝微博@何穗

不做超人媽媽！何穗真實告白引發共鳴

何穗在封面專訪時被問及，是否因為懷孕停工感到遺憾？她堅定表示，「有些事，它發生了就是發生了，你不可能接所有工作，懷孕就是要有10個月……這是很正常的事情。」坦言並不後悔人生中的每個選擇。

至於是否想再走上伸展台？何穗直言自己並不抗拒，但目前只要遇到出差或需要過夜的工作，都擔心太想念寶寶，透露，「暫時不想讓這種矛盾的事情發生。」

身高178公分的何穗，是中國人氣超模。翻攝微博@時尚芭莎

何穗透露目前還無法接需要過夜的工作，擔心自己想寶寶。翻攝微博@時尚芭莎

何穗也提到育兒甘苦，透露即便在家人的支持照顧下，仍然會有小小的焦慮情緒，但所幸沒有產後憂鬱。她也說：「如果得不到這麼多支持的女性，她們要難太多了，道理我們都懂。」更呼籲大家不要為職業婦女貼上「超人媽媽」標籤，「要接受不是滿分的自己。」

何穗在訪問吐露不要逼自己當「超人媽媽」。翻攝微博@時尚芭莎

回顧陳偉霆與何穗相識相戀的時間線，兩人先是在2019年的一場電影酒會被目擊同桌，2021年就被拍到同回北京住處，這段密戀曾一度在2023年傳出分手，但去年10月小倆口又被目擊同遊日本，不過兩人直到今年10月官宣生子前都不曾公開認愛。

陳偉霆官宣生子原因超暖

陳偉霆（左）與何穗等到兒子出生後才一次公開。翻攝微博@William威廉陳偉霆

陳偉霆透露自己不想將孩子藏起來，希望小孩長大後知道，「自己的出生是被祝福的。」William威廉陳偉霆

陳偉霆先前受訪時也透露，孩子的誕生並非「突然」，而是計畫的安排。更分享官宣生子的超暖主因，他透露自己與何穗都不想把小朋友藏起來，希望孩子長大後知道，「自己的出生是被祝福的。」



