為陸配任公職爭議 藍要求劉世芳立即下台

（中央社記者劉冠廷台北24日電）內政部長劉世芳今天表示，如果大陸地區不叫外國，等於變相承認台灣是中國的一部分。國民黨表示，劉世芳此舉完全違反中華民國憲法增修條文與兩岸人民關係條例，屬蓄意挑動兩岸敏感議題的政治操作，讓台灣陷入更大風險，應立即下台負責。

立法院內政委員會今天邀請劉世芳進行專題報告，並備質詢。民進黨立委李柏毅質詢，對於有國民黨立委說大陸地區不是外國的看法，劉世芳說，她非常訝異，因為中華民國身分證、護照等，都沒有包含中華人民共和國；如果大陸地區不叫外國，等於變相承認台灣是中國的一部分，因為現在全世界都認知到，中國是指中華人民共和國。

國民黨晚間發出新聞稿表示，此舉完全違反中華民國憲法增修條文與兩岸人民關係條例，屬蓄意挑動兩岸敏感議題的政治操作，是典型製造事端、刻意搞事，讓台灣陷入更大風險。這種背叛憲法的行徑，劉世芳應立即下台負責。

國民黨指出，中華民國憲法增修條文第11條明定，「自由地區與大陸地區間人民權利義務之規範，應以法律為之」。因此，兩岸關係本質上屬「國家尚未統一前之特殊關係」，而非民進黨所暗示的「兩國關係」。劉世芳的說法，等同否定憲法所建立的兩岸架構，形同將中華民國憲政體制踩在腳下。

國民黨也表示，劉世芳把國籍法中的「外國」任意延伸至中華人民共和國，完全漠視兩岸人民關係條例所規定的「大陸地區人民」特殊法律地位。多位學者皆明確指出，陸配與大陸地區人民之身分「不適用外國人法制」，內政部長不應政治解讀法律。行政官員若以政治立場凌駕法律，就是破壞法治根本。

國民黨強調，劉世芳以「若大陸不是外國，就承認台灣是中國一部分」做為主張基礎，是毫無法律基礎的煽動語言，這不僅無助民眾理解法律，更錯誤引導社會走向對立；以政治語言取代法律論述，真正讓台灣「出事」。

國民黨質疑，劉世芳的行徑，就是在製造事端、刻意搞事，讓台灣出事。政府一邊高喊維持現狀，一邊卻在行政層級偷渡兩國論，是破壞現狀的最大元凶。踐踏憲法者無資格擔任內政部長，身為主管戶籍、國籍、人民權利義務的內政部長，卻公然曲解憲法與相關法律，已喪失行政中立與職務正當性。（編輯：林興盟、黃國倫）1141124