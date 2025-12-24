為隔天考試挑燈夜戰！女大生設6個鬧鐘仍睡過頭 研究所泡湯

女子熬夜讀書，最終於考試當天睡過頭，錯過重要機會。示意圖／photoac

「鬧鐘一直在響，我一句也沒聽到」一名女大生以考取北大研究所作為夢想，不過應試首日，她認為自己發揮的不錯，為了衝刺隔天考試，熬夜讀書到清晨5點，便設了5、6個鬧鐘讓自己休息1小時後再起床；未料女子一覺到上午9點多，被酒店清潔人員打掃驚醒，才發現已錯過考試。

根據中國《看看新聞》、《向陽視頻》報導，一名女子以考取北大作為人生目標，考研究所首日，認為發揮不錯，便熬夜備戰至隔日清晨5點多，並設至5、6個鬧鐘；不過女子無論鬧鐘響了許久都無法起床，直到上午9點多，被酒店打掃清潔人員吵醒，才驚覺錯過考試。

廣告 廣告

女子回應考研究所睡過頭一事，稱鬧種設了5、6個，「一直在響，我一句也沒聽到」。圖／翻攝自微博

消息一出，網友質疑女子「為什麼要複習到那麼晚？」認為熟讀龐大考題並非一天之內即可達成，有「替自己找藉口」之嫌；對此，23日女子拍攝一段影片回應此事，稱報考北大，只是為了「讓自己上個電梯」，且原先已將考取北大之公開貼文準備好，如今睡過頭錯過考試，已經沒有機會。

影片曝光，網友感嘆「你看看為啥要考試不就是為了涮掉這種麼」，認為女子稱睡過頭，又稱準備好慶祝文章，最後再可惜自己睡過頭「根本是自導自演的劇本」；不過也有網友為她感到惋惜，認為她的壓力太大，導致身體發出警告，呼籲應先保重身體，好好休息才是首要。



回到原文

更多鏡報報導

6旬男頭頸分離、顱內出血 醫見「活著到院」：已是奇蹟

聖誕節交換禮物沒頭緒？300元她「1大箱」送到心坎 10大熱門驚喜曝

喜獲6千元獎金！網見「優良職業汽車駕駛人」資格：深感佩服