為隨機砍人案致哀 日台交流協會：會作為最好友人陪伴台灣

〔記者黃靖媗／台北報導〕北捷、中山商圈19日晚間發生連續攻擊事件，共造成4死11傷慘案。日本台灣交流協會今(21)日於臉書發文致哀，並表示他們會作為最好的友人，一直陪伴在各位身旁。

日本台灣交流協會透過臉書表示，日本台灣交流協會對12月19日發生的台北隨機攻擊事件的受害者以及家屬致上最沉痛的哀悼與慰問，願受影響的民眾能夠儘早找回心中的平靜。

日台交流協會說，「我們會作為最好的友人，一直陪伴在各位身旁」。

