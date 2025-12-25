為青年基本法再槓上！黃國昌再轟林宜瑾拖延協商民進黨怠惰打嘴炮

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨指控民進黨拖延青年基本法，還稱立法院教文委員會召委林宜瑾拒收陳情書，林宜瑾則反擊稱當天就收了陳情書，且當時民眾黨在便條紙16個字就錯4個字，連她名字都寫錯。民眾黨主席黃國昌今（25）日被問及此事時痛批，法案在8月就送出委員會，林宜瑾直到本月才召集協商，甚至是民眾黨拜託立法院長韓國瑜召開協商，不料卻遭民進黨抗議。黃國昌稱，歡迎林宜瑾公開辯論，更歡迎總統賴清德說清楚講明白。

廣告 廣告

黃國昌。（圖／民眾黨提供）

黃國昌今天與鄭麗文一同舉行「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，會後受訪時被問及林宜瑾的反擊。對此，黃國昌說，陳情書的內容，民眾黨的青年部會直接回應，但是請林宜瑾不要迴避問題，林宜瑾當召委，青年基本法什麼時候送出委員會的？是八月初，但林宜瑾什麼時候召集協商的？是12月18日，到12月底才召集協商，拖了4個多月，這是客觀的事實。

黃國昌說，他多次在立法院呼籲林宜瑾趕快召集協商，因為我們看不懂，民進黨非常會做大內宣，開記者會說青年基本法多重要，但為什麼不召集協商？後來林宜瑾為什麼召集協商，是因為民眾黨等不下去了，拜託韓國瑜院長召集協商，韓國瑜院長召集協商的時候，那時候民進黨還跑出來抗議，說應該由他們召集協商。

黃國昌痛批林，自己該做的事情不做，一個人把整個法案卡住，所以才拜託韓國瑜召集協商，韓國瑜召集協商以後最後做的決議是什麼，是請林宜瑾趕快協商，這全部都是客觀的事實，現在林宜瑾想要模糊問題的焦點，門都沒有，「歡迎林宜瑾站出來公開辯論，我剛所講的全部都是客觀的事實！」

黃國昌質問，這種客觀的事實都要騙？「騙你們台南的選民還不夠，連全台灣的年輕人都要騙喔？民進黨你要騙到什麼時候？林宜瑾你要騙到什麼時候？」黃國昌說，要幫年輕人發聲，民眾黨跟民進黨做的事情完全不一樣，不是在那邊打嘴炮，不是在那邊搞大內宣，現在為了要掩飾自己的怠惰，什麼謊都撒得出來。



更多FTNN新聞網報導

鄭麗文東吳演講舌戰學生 陳揮文重砲開轟很難看

藍白救少子化推台灣未來帳戶！政府先為每位孩子存5萬、12歲前每年加1萬 18歲可領第一桶金

從助理費談到不副署爭議 黃國昌：先行擱置自家版本、台灣憲政不能被玩殘

