為青年開路 黃榮利向縣民承諾「縣長只做一屆」

民進黨嘉義縣長黨內初選，黃榮利宣示「縣長只做一屆！」（圖/黃榮利競選總部提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 民進黨嘉義縣長黨內初選前黃金週末，參選人黃榮利在朴子夜市圓環舉辦晚會，站上舞台後，震撼宣示「縣長只做一屆！這不是口號，是對嘉義縣民的承諾。」

黃榮利在造勢晚會說完政見，話鋒一轉語氣激昂表示，他在基層聽到太多心聲，大家都在問：「為什麼咱嘉義縣的縣長，攏要照『明文規定』在指定？」直指嘉義縣民心中最深的痛。嘉義縣不能永遠被派系綁死，政治不該是少數人的權力遊戲。他強調，嘉義需要一位「開路人」挺身而出，打破舊規矩，拒絕派系私相授受的指定人選當縣長。

「黃榮利站出來，向大家保證：縣長只做一屆！」黃榮利向群眾承諾，他參選是為了掃除派系障礙、把路鋪平。用四年的時間，換取年輕世代的無限可能，讓更多優秀的青年，有機會為嘉義縣服務。

黃榮利呼籲鄉親，這一次是最關鍵的時刻，請大家唯一支持「敢講、敢做」的黃榮利，一起翻轉嘉義，找回屬於人民的權利。