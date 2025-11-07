為非洲豬瘟道歉 盧秀燕稱「媽媽做不好」 媒體人痛批情緒勒索：賴不掉就把媽媽搬出來

台中市上月爆出首例非洲豬瘟病例，然而，台中市府疫調連連出包，廣受外界批評。台中市長盧秀燕6日出面道歉。 圖：台中市政府/提供

[Newtalk新聞] 台中市爆發非洲豬瘟疫情，然而市府防疫卻接連出包，引發外界批評。台中市長盧秀燕昨（6）日終於出面道歉，表示市府在防疫的過程當中做不好，而「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。對此，資深媒體人馮賢賢就批評，盧秀燕道歉後再把「媽媽」搬出來，是非常惡質的情緒勒索，而大家互相情感勒索，不僅有害身心，更妨礙組織的理性運作和專業提升。

馮賢賢表示，盧秀燕心不甘情不願地說，「我應該要道歉」，然後，再把「媽媽」搬出來，是非常惡質的情感勒索，她也質疑「她是台中市民的媽媽？」馮賢賢指出，除了她自己的小孩，她不是任何人的媽。她是拿薪水的人民公僕，手上握有龐大公權力，也因此要對台中市的治理負責。一再出包，一再耍賴。這次賴不掉了，就把「媽媽」搬出來。那個不甘願的嘴臉有夠無恥，話術有夠封建。

廣告 廣告

她指出，「以後任何媒體還稱她為盧媽媽，大家必須警覺，這媒體有沒有專業？是否被收買了？」、「從前有人被稱賴神，有人被稱戰神，現在呢？神都消風了。想想，是不是很幼稚又弱智？當事人、媒體和民眾怎麼這麼愛玩這種造神遊戲？」

「做不成神，就來做媽媽」，馮賢賢也批評，華人公私不分的「家天下文化」，讓台灣民主的水平無法提升。到哪裡都會聽到機關裡的首長被稱為「大家長」，把工作和家庭關係混淆，大家互相情感勒索，不僅有害身心，更妨礙組織的理性運作和專業提升。

馮賢賢直言，一個六都市長，自稱是市民的媽媽，非常虛偽，非常狡猾。她不如穿越回到宮鬥劇的時代去吧，別再回來鬧了。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

盧秀燕拔官並為非洲豬瘟道歉 綠營：明天就自己報告 別再躲局長背後

非洲豬瘟疫情燒15天 盧秀燕終於道歉 但只對台中市民