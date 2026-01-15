為音樂藝術薰陶而生！80坪中古屋別墅結合歌劇院機能打造沉浸式生活美學

整理｜Eason 圖片來源｜時代設計



從初步的空間規劃、材質選擇到細節的施工管理，時代設計團隊以無微不至的洞察力，結合業主需求，透過創意思維與精湛工法，根據風格的設定，在材質運用、色彩配置、軟裝挑選上構築出空間的力與美。此案「聲鳴樂境」以音樂為設計核心，強調極簡、有力、純粹的線條與材質運用，在他們的巧手下，精心為空間打造適合居家聆聽的最佳聲場。

作品「聲鳴樂境」

有鑑於音樂是業主生命中最深的信仰，因此在空間的定調上，音樂是靈魂，設計則是承載旋律的容器。設計團隊拋開裝飾性元素，強調每個區塊的聽覺與情境連貫，讓音樂自然流動於每一層樓與牆面之間，形成一個安靜且舒適的聽覺與視覺兼具之宅邸。

以居住需求為出發，設計團隊透過巧思，將原本空間的配置不符使用，缺乏機能與聲學需求，同時室內環境的採光面不足等問題解決，進而將別墅打造成結合歌劇院機能的生活空間，同時每個空間皆需兼具藝術性與實用性，整合電梯、美式廚房、古董鋼琴、劇院式客廳，以及獨立分區的主臥衛浴配置，滿足對音樂品質與生活美學的極致要求。

在空間機能與場域配置上，他們將主臥移至靠近後院景觀區的房間，提升居住舒適性；餐廳區以鋼構延伸，加大空間並容納鋼琴，強化音樂核心場域；主臥上方設計大型露台，搭配全開落地窗，將戶外景色引入室內；透過結構補強將樓梯與電梯整合，同時保有建築格局與動線完整性。

為了徜徉於充滿音符的居住環境，室內透過埋設複雜的音控配線，導入智慧控制系統與音響設計，打造全屋優質的聲學環境。在細節的處理上，牆面以吸音與反射的材質組成，達到聲音流動。地坪選用溫潤木材呼應音樂的溫度；運用玻璃與金屬材質，強化俐落的空間感。所有材料選擇皆基於聲音表現與空間情境，而非單純視覺裝飾。

除此之外，設計團隊特別將客廳整合為影音劇院，將古董喇叭完美融入空間美學，搭配智慧系統，在機能與質感下提升生活品質；在地下室特別打造個人的音樂獨享空間，賦予居家沉浸式的聽覺體驗。

豪宅注重整體的裝潢美感，因此設計團隊在設計上下足功夫，追求極致聲學體驗，規劃上以「聆聽」、「接待」、「休憩」三軸佈局，包括自然光線最大化、材質的合適選擇與搭配、色彩的妥善運用、訂製家具與精美裝飾，打造出雋永迷人的專屬居住格調。

