「為領保險硬住院」阻礙居家醫療推動 石崇良喊話保險業者：只會賠更多

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立法院社福及衛環委員會審查醫療法部分條文修正草案，衛福部長石崇良列席與會。(記者田裕華攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕癌症化療未來有望在家進行，但現行部分醫療險仍要求住院才能理賠，成為居家醫療推動障礙。衛福部長石崇良今(11)表示，許多癌症治療已可在門診或居家完成，醫療成本甚至僅為住院的一半，呼籲保險業者調整思維，檢討醫療險理賠規則。至於民眾擔憂未來居家化療的風險，他表示居家化療將先經醫院評估，再搭配人工血管、遠距監測及24小時支援系統，兼顧治療安全與病人生活品質。

隨著醫療科技進步，許多過去必須住院進行的治療，如今已可在門診甚至居家完成，但不少民眾持有的舊型醫療保單仍將「住院」列為理賠條件，導致病患為了申請保險給付而選擇住院，也成為推動居家醫療的一大阻礙。石崇良表示，衛福部正與金管會及保險業者研議調整相關制度，希望保險給付能跟上醫療模式改變，讓病患獲得更便利、更符合需求的照護。

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石崇良指出，目前台灣約有6至7成民眾購買商業保險，但許多舊型醫療險規定必須住院才能理賠，導致部分患者即使可接受門診或居家治療，仍傾向住院，以符合保險理賠資格。這不僅增加醫療體系負擔，也影響新型照護模式的推展。

他表示，近年癌症治療、感染症治療及部分手術已逐漸朝向門診化、居家化發展，例如未來推動中的居家癌症化療，便可能面臨保險是否給付的問題。因此，衛福部正與金管會及保險業者溝通，討論開發符合新型照護模式的保單，同時檢視既有保單調整空間。

石崇良舉例，過去白內障手術多需住院，如今大多已改為門診手術，保險理賠方式也隨之調整。他認為，保險制度應隨醫療科技進步與時俱進，而非停留在過往住院才代表治療的觀念。

針對外界關注的居家癌症化療風險，石崇良表示，相關規劃將比照近年推動的居家住院模式，在安全前提下提供病患更多選擇。未來患者前1至2次化療仍須在醫院進行，由醫療團隊確認沒有嚴重副作用後，才能評估轉為居家治療；患者也需裝設人工血管，降低藥物外滲風險。

此外，居家化療將結合24小時諮詢中心、遠距監測系統及攜帶式輸液幫浦等設備，讓醫療團隊能即時掌握患者狀況。石崇良強調，居家化療並非強制措施，而是提供符合條件患者的另一種治療選擇，最終仍由醫師專業評估並尊重病患意願。

他指出，台灣已於前年開始推動感染症居家住院試辦計畫，結果發現醫療支出約僅為傳統住院的一半，不僅降低醫療成本，也減輕醫院床位壓力。對保險業者而言，若能接受新的給付模式，實際支出未必增加，甚至可能低於傳統住院理賠費用。

石崇良最後再重申，許多醫療處置現在已不需要住院，費用甚至只有住院的一半，「如果現在不給付，病人最後還是選擇住院，保險公司反而要支付更多費用。」他呼籲保險業者重新思考理賠制度，透過符合醫療發展的新型保單設計，創造病人、醫療體系與保險業三方共贏。

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