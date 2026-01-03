為領千萬酬金代墊遺產稅 男慘遭「LINE友人」騙走近3500萬

凡是提及「借錢」、「代墊費用」、「高額佣金」等關鍵字，民眾務必提高警覺。圖：刑事局提供

由於台灣土地資源稀缺，民眾深知不動產是資產增值的首選，詐騙集團常假冒「親朋好友」、「遺產律師」或「資深代書」，聲稱其委託人留下一筆價值數億的精華區土地或房產，因繼承手續繁瑣，急需一筆資金「借錢墊付」遺產稅、印花稅或地政規費，並承諾過戶後給予「千萬酬金」作為報答。

一名男子去(114)年9月中遇到通訊軟體LINE上朋友翁心怡(詐騙集團使用假名)主動聯繫，稱要借錢處理房子過戶遺產相關費用及代書費，事成後將會給豐厚的錢，男子不疑有他，以面交方式陸陸續續借款給對方，直到去年12月中，總借款金額高達3444萬元，後續男子使用對方名字上網查詢，竟發現對方為詐欺慣犯；對方又聲稱需要再借款，男子便要求對方先償還之前借出款項，並與對方前往銀行取錢時，對方表示沒錢償還，男子才驚覺受騙，報警偵辦。

刑事局呼籲，天上不會掉下遺產，遺產繼承有嚴格的法律程序與順位，若與死者無親無故，卻被告知有相關遺產報酬可領，100%是詐騙。正規的遺產處理程序中，相關稅費通常會從遺產總額中扣除，或由法定繼承人自行繳納，絕不會隨機找陌生人「借錢」處理。若收到自稱律師或銀行員的訊息，請務必透過官方管道查詢。可使用法務部律師查詢系統核實身分，而非撥打訊息中提供的聯絡電話。凡是提及「借錢」、「代墊費用」、「高額佣金」等關鍵字，民眾務必提高警覺。若有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或撥打110報案，亦可透過打詐儀錶板獲取最新防詐資訊。

