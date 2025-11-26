為領普發1萬！阿公單車迷航9小時 累癱倒坐街頭

阿公出門領普發現金1萬，卻因此迷航九小時，最後累倒在街頭。讀者提供



普發現金1萬開放郵局臨櫃領取，彰化縣鹿港一名81歲老翁一大早騎著腳踏車要去住家附近郵局領取，卻迷失方向感，一路騎到彰化市，整個人迷航9小時，到不了郵局，也找不到回家的路，整個人累倒在街頭。用路人見阿公身體不適，報警處置。阿公家屬也正著急找尋阿公，聽到員警的通知，放下心中大石頭。

彰化警分局莿桐派出所24日傍晚17點多接獲民眾報案，稱彰化市環河街上，有一名騎腳踏車的老翁倒坐於路旁，且身體不適需要協助，警員黃翎郡、蕭廷勳立即趕赴現場。

廣告 廣告

員警到場時，發現81歲的吳姓老翁滿頭大汗、氣喘吁吁，整個人因長時間消耗體力而癱坐在地上，神情相當疲憊。

員警立刻上前關切，並耐心詢問其狀況。老翁表示，自己於當日上午9時從鹿港住家欲騎腳踏車至附近的郵局領取普發現金1萬元，未料，因方向感不佳，行走路線卻越騎越偏離郵局，竟騎到數公里外的彰化市區。

老翁一路在車流中繞行近９小時，體力逐漸透支，最終因過度疲勞而倒在路旁，所幸被熱心民眾即時發現並通報警方。

阿公出門領普發現金1萬，卻因此迷航九小時，最後累倒在街頭。讀者提供

員警見老翁虛弱無力，立即協助其休息並安撫情緒，確認其身體狀況無大礙後，載返派出所休息，並同步聯繫家屬到場。

家屬表示，老翁因患有失智症，且正焦急的在找尋他，當接獲警方通知後，才大大鬆了一口氣，並對警方的迅速處置與細心協助表達深深感謝。

彰化警分局強調，家中若有長者或失智親友，千萬不可讓其獨自外出！且務必配戴聯絡資訊、使用防走失裝置，才能在第一時間掌握行蹤，防止憾事發生。

更多太報報導

董事長親上門道歉！石虎柳丁風波農場發聲：誤會化解但「今年一顆都不賣給大苑子」

謝侑芯魂斷大馬25天火化！ 父母淚崩「視訊送別」：無法接受女兒離開

黃明志涉4毒品！9顆藍藥丸初判「愛他死」 與謝侑芯過夜...警不查性侵原因曝