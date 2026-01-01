為領養狗放9月大女嬰在家7hr...結果全身傷猝死 小媽媽5萬元交保

9月大女嬰被媽媽獨自留在家裡，疑似溢奶窒息身亡。（示意圖，圖非當事人，翻攝自PAKUTASO）

高雄市岡山未滿20歲的小媽媽，昨天（12/31）與同居人去外縣市領養狗狗，竟將9月大的女嬰獨自留在家長達6小時，兩人看到女嬰疑因溢奶窒息，緊急送醫仍不治；由於女嬰身上有多處瘀青，下巴處結疤疑是遭菸燙傷，全案朝過失致死罪偵辦，小媽媽與同居人訊後皆以5萬元交保。

女嬰母親供稱，31日上午9時許餵完女嬰後，她接獲收容所通知，便立刻與同居人開車前往外縣市領養犬隻，稱女兒餵完奶都會睡很久，就女嬰獨自留在租屋處，沒想到下午4時許返家，看到女兒臉色發紫、沒有氣息，緊急將人送醫。

女嬰初步檢查口腔有溢奶情形；左臉、脖子、左肩及大腿有瘀青或抓痕；下巴有不明結疤傷痕，疑似是被菸灼燒，女嬰母親則說是女兒自己撞到、抓傷，否認有動手施暴。檢方已完成初步相驗，預定明天下午2時解剖遺體確認死因，女嬰母親與同居人訊後涉過失致死，以交保5萬元。

據悉女嬰是由生母與前男友所生，但兩分手後，女嬰由生母帶走照顧，生母又結識新男友同居，男女年紀僅約20歲，是否涉及虐嬰，警方還需調查釐清。社會局表示，由於該名母親未滿20歲，列為「脆弱家庭」，女嬰平時疫苗施打狀況正常，社工最近一次家訪就在案發前兩天的12月29日，當時未發現異常跡象。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





