為領5100元「新竹通APP」下載量暴增卻當機 民怨超難用

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安上週宣布市府發5千元消費金本週六(24日)採選務模式實體發現金，未能24日領現金者，1月30日到2月28日使用新竹通APP數位登記匯款則可領到5100元，不少市民不想排隊領現金，近期選擇下載APP，導致下載量暴增，市民抱怨不僅無法收到簡訊通知，手機也出現伺服器操作異常頁面，酸說30日後若湧入大量市民數位登記領5千元，可預期將會網路大塞車，對市府開發的APP沒信心。

市府行政處表示，新竹通APP至今完成會員註冊量突破7萬7640人，經檢測目前系統運作正常，針對少數部分異常個案，可能因素包含使用者手機阻擋廣告簡訊設定、電子信箱誤判垃圾郵件，或行動裝置所在位置網路壅塞等造成，若市民在註冊過程遇到困難，可撥打1999市民服務專線，或透過App內客服管道回報，留下聯絡資訊，市府將由專人聯繫協助，後續也會公布使用新竹通APP申請5000元消費金操作指引。

有市民抱怨，下載新竹通APP除操作不友善，且消費金的領取方式也還未公布，但一下載就出現問題，甚至有伺服器操作異常的情況，若30日後採數位登記，將可預期會出現大當機或塞車無法使用情形，更擔心個資問題，也對市府開發的APP沒有信心。

為領5100元，由新竹市府委外開發的新竹通APP下載量暴增，卻出現當機及操作失敗情形，民怨新竹通APP超難用。且目前新竹通領消費金的功能還未啟用，市民擔憂30日將出現網路塞車及當機等狀況。(記者洪美秀攝)

