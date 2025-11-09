為風雨而生、為風格而穿！Dr.Martens 1460 Rain Boot雨鞋系列首度亮相
記者李鴻典／台北報導
梅雨季、雷陣雨、濕冷冬季，台灣〝雨神同行〞的時刻真是數不清！長久以來堅固耐用的馬汀靴常被視為雨天時髦出行的最佳夥伴，Dr. Martens本季以全新姿態迎戰雨季，以「Wear the Weather」為精神號召，正式推出首款「1460 Rain Boot 防水雨靴」系列，能更強悍面對壞天氣，讓風雨成為風格的延伸！
誕生自標誌性的 Wellington靴型，「1460 Rain Boot」將防水機能與街頭風格完美融合， 1460八孔靴經典輪廓也隨之進化為雨天最可靠的時尚戰靴，無論陰雨天的通勤街角，還是泥濘的音樂祭現場，都能無畏風雨、潮帥有型；1460 Rain Boot」用高顏值、高機能，一雙稱霸雨天穿搭！配色提供兩種風格選擇：「經典黑」俐落百搭、時髦耐看，輕鬆駕馭丹寧、皮衣與辦公造型；「橄欖綠」則以帶灰調的沈穩配色，為整體穿搭增添個性亮點！
靴身採用熱封防水PVC材質製成，表面呈現霧面皮革紋理，兼具堅固、輕盈與易清潔的特性。從車縫細節、後跟拉環到凹槽鞋緣，皆延續Dr. Martens經典基因，鞋側模壓更巧妙呼應標幟性的沿條縫線設計。同樣呼應馬汀精神的還有柔軟的SoftWair 鞋墊，長時間穿著也依然舒適透氣；搭載BEN鋸齒大底，深切齒紋強化排水性能，即使在濕滑道路依然步伐穩健、滂沱大雨也能自信前行。
ECCO 以北歐簡約美學為靈感，推出多款輕暖穿搭提案，透過兼具機能與時尚的設計語言，打造舒適而具層次的造型選擇；以清新、柔和的溫暖色系與輕盈質感，詮釋日常的自在品味。全台各百貨《週年慶》陸續開跑，ECCO「直營專櫃」推出銀卡會員獨享 95 折再 95 折，普卡會員及新客單筆結帳滿$8,000即享95折，另有滿額贈禮，單筆結帳滿$8,000即贈戶外輕便隨行包1個，或單筆結帳滿$12,000送不鏽鋼搭扣保溫杯1個，限量好禮送完為止。
UNIQLO 全新進化的「次世代雙保暖科技」攜手日本纖維製造大廠東麗，研發PUFFTECH次世代保暖科技，極輕盈、抗濕冷與HEATTECH極暖喀什米爾混紡系列輕薄．一穿即暖，期間限定活動「UNIQLO 熱力製造所」於11/8、11/9快閃華山1914文化創意產業園區。此外，冬季商品全面上市，UNIQLO即日起至11/13推出PUFFTECH輕暖科技系列背心單品優惠活動！PUFFTECH 輕暖科技背心男女裝限時特價NT$1,290，「童裝 PUFFTECH 輕暖科技可機洗背心」特價NT$790元，以及「嬰幼兒 PUFFTECH 輕暖科技可機洗背心」特價NT$590元。
日本女性一致愛用的人氣國民面霜STEAMCREAM，迎接送禮旺季，攜手史努比以及三麗鷗人氣角色，合作推出聯名限定新品，其中「史努比兄弟 安迪與歐拉夫」首度三人一同在蒸汽乳霜登場，雪晶光芒包圍中，展現溫暖的友誼陪伴，而三麗鷗家族的HELLO KITTY、酷洛米、大耳狗喜拿、布丁狗、帕恰狗等可愛角色則紛紛變裝聖誕裝扮，開起聖誕禮物派對，加上STEAMCREAM每年最受期待的刺繡圖騰等設計師風格系列，以拐杖糖、星星、雪人、聖誕樹與冬夜神話等聖誕元素推出限定收藏款。
健康美麗品牌屈臣氏為感謝寵i會員支持，即日起至11/26推出最強寵粉行動「7×4 寵粉感恩祭」，祭出會員限定價$74、會員驚爆價、點數放大術與週四樂翻天等多重會員限定好康；本次寵粉優惠再升級，以「一站式生活便利」為核心概念，整合支付、交通與家務等多元服務，透過跨界整合打造全方位生活支援系統，實現真正「便利無縫接軌」的會員體驗。
行李箱品牌萬國通路eminent洞察新世代旅人對「輕巧、機能、顏值」步需求，趁雙11檔期，推出全新限定 UNIVO KK98 系列，以「行李箱也是穿搭的一部分」為核心設計理念，打造高質感卻入手無負擔的時尚行李箱！UNIVO KK98推出四款高質感霧面配色：蜜橙橘、矢車菊藍、青檸綠、酷灰，有20吋、24吋、28吋可選。
其中蜜橙橘更與 iPhone 17 Pro 的亮眼話題色呼應，明亮卻不浮誇，無論穿梭機場、飯店大廳或都會街道，一拎上就散發自信氣場，輕鬆成為鏡頭追焦主角，為旅途注入新能量，無論是旅遊或是商務差旅，都能點綴時尚風格，詮釋既活力又時髦的潮流感，同時箱體採耐刮霧面材質打造，不只外表吸睛，日常使用也能安心且耐久。
普發一萬登記話題正熱，博客來順勢點燃雙11購物熱潮，即日起至11月18日以主題「1111次元開啟，解放你的鈔能力！」推出年度最強優惠，全站書籍、電子書、3C家電、美妝、生活、美食等，還有獨家「閱讀覺醒禮盒」早鳥加購送好禮，上萬種商品最低1折起，活動主打「111元特殺」、「大組囤貨」單元，並推出會員限定VIP升等活動。活動期間單筆消費滿千即可登記抽萬元好禮，即日起至11月10日每日轉動「命運之輪」，最高可抽中1,111元E-Coupon折價券！此外，線上同步推出「超級購書節」活動，萬種好書66折起，熱門書單《國寶》、《真確》、《神奇柑仔店》等全都蒐錄。11月7日(會員日)與11月11日(雙11)最高回饋19%，多種支付回饋同步加碼。
來到台灣最南端！誠品書店繼屏東東港王船限定店今年4月開卷啟航，再度向南推進拓展文化航線，11/15來到建城150週年的恆春古鎮，進駐最新藝文地標「恆春文化中心劇場館」1樓，距恆春古城牆僅50步之遙！延續獨特歷史韻味，磚紅城牆設計同步延伸至書店空間，為讀者打造可與古蹟相望，同時享受書香與歷史交融的沈浸式閱讀體驗。11/15同日「恆春文化中心」也全面開幕，外觀設計以船體意象呈現屬於恆春的文化港灣，其中「劇場館」自開幕日起一連6場藝文活動接力登場，集結光雕秀、阿卡貝拉、音樂劇、民歌演唱會及知名音樂創作人陳明章音樂會，每週六於劇場館大廳還有免費沙龍音樂會，為屏南地區帶入多元藝術文能量。11/15-1/4加入誠品會員，當日消費不限金額即享精美好禮乙份；11/15-12/19單筆滿1,000元還可獲得 100元電子抵用券（可累贈）。
歐洲嵌入式家電Bosch全新廣告片邀戲劇男神「楊祐寧」創意配音，以幽默活潑的語調演繹品牌精神「由我煮張 #LikeABosch」。廣告將烹飪的樂趣與從容過程巧妙融合於台詞之中，為品牌注入耳目一新的風格，並強調烹飪不只是日常瑣事，更是一種掌握節奏、展現自信的創作過程。Bosch系列家電正值百貨週年慶檔期，凡購買指定大家電組合可享多重優惠，最高現省9萬元，還有機會抽中德國慕尼黑雙人來回機票！入手Bosch系列家電讓日常烹調與居家生活更加從容且遊刃有餘，輕鬆實踐「由我煮張 #LikeABosch」的生活態度。
IKEA企業業務首度參與地方創生的歷史場域翻轉，攜手嘉義市政府將位於古諸羅城西門、擁有數十年歷史的「興中派出所」，重新改造為青年創業基地「西門交誼創新所」，不僅延續城市文化記憶，更透過北歐設計巧思與靈活空間規劃，讓古蹟重生為兼具工作、交流與靈感激盪的現代場域。IKEA企業業務提供完整的一站式規劃服務，從空間設計、運送到安裝全程支援，協助新創團隊與數位游牧者在嘉義老城區找到靈感起點。
電動機車市場因大眾共同採取綠色行動保護環境，九月全月銷售輛數，相較上月成長高達百分之31.7。台鈴工業智慧電車eReady，承襲SUZUKI百年造車精湛工藝，以日式高品質打造安全、智能與美學具備的智慧電動車。全台即將於11月12日起迎來普發一萬大紅包，台鈴同慶加碼，即日起，凡購買eReady指定電動車款，享二年免資費-現省7,656元，加碼再贈一萬元郵政禮券（可於郵局兌換一萬元現金），台鈴eReady由連續三年獲PLG年度啦啦隊肯定的Fubon Angels李雅英甜美代言，現在購入eReady正是絕佳時機。
當公益不再只是捐款與口號，而是一場親身「玩出同理心」的互動體驗！台灣樂作創益協會將社會服務理念搬進展覽空間，首度打造全台最大公益沉浸式親子氣墊樂園——「Happy Garden 樂作奇想花園」，共設置七大展區且內有四大亮點巨型主題氣墊關卡與限定互動活動，邀全民一同進入充滿笑聲與感動的奇想花園。活動自11月8日至11月30日於台北松山文創園區南向製菸工廠盛大登場，開幕現場由全新代言人啦啦隊女神李多慧化身「公益應援隊長」領軍登場，與身障樂兒一起首跳「Happy Dance公益應援舞」，以最萌方式號召全民響應公益。
