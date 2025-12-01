為食安把關！家樂福宣布台北門市即日起100%只販售非籠飼雞蛋

家樂福團隊努力邁向100%非籠飼雞蛋承諾。

▲家樂福團隊努力邁向100%非籠飼雞蛋承諾。

經過8年的努力，家樂福團隊讓承諾成真！昨（1）日正式宣布，即日起，台北市所有家樂福門市全面停止販售籠飼雞蛋，100%只販售非籠飼雞蛋；而2026年起並將擴大廢籠縣市，預計10月完成全台所有門市100%非籠飼雞蛋。這意味著，走進家樂福，不用挑，買的每一顆蛋不僅讓自身安心，更能讓母雞得到自由，並促進台灣雞蛋產業朝向永續轉型。

家樂福永續長暨文教基金會執行長蘇小真表示，自2017年爆發大規模芬普尼雞蛋及過期液蛋食安事件，家樂福盤點雞蛋產業鏈後發現不改革飼養方式，就沒有真正的食安，產業不轉型，就無法永續。她帶著團隊親身走進傳統格子籠的養雞場，更讓他們感受這些被囚禁的母雞的痛苦與飼養環境必須被改變的必要性，於是自 2018 年啟動「食

物轉型從一顆蛋開始」，一連串的行動包含：率先在門市設立非籠飼雞蛋專區、與小農直接合作、和非營利組織推動動物福利標章、培訓與輔導蛋農轉型、持續向餐飲與加工業者遊說改變原物料，從開設影響力概念店只販售非籠飼雞蛋的實驗，到2023年創新於全台量販店及超市推出價格與價值合一的「從i開始價格牌，家樂福希望透過資訊透明化，賦權每個消費者直接用消費發揮影響力。

家樂福用八年時間，讓賣場原本只有 4% 市佔率的非籠飼雞蛋，逐步成為越來越多消費者選擇的蛋品。改變的路上家樂福團隊也不斷學習，打破傳統「效率的生產與採購模式不是件簡單的事，能夠堅持不放棄到現在，來自於沿路支

持的跨領域夥伴及消費者。至今永續農業與動物福利已獲得社會更多支持，成為明確趨勢，而每個人都是促進台灣產業轉型的關鍵角色，家樂福歡迎更多非籠飼蛋農和我們合作，更呼籲大家發揮良善的消費力量，讓人、動物與環境共

好。

安侯永續發展顧問黃正忠董事總經理表示大型零售通路的永續轉型是一條漫長且艱難的路，但「今日不做，明日必定後悔」，面對全球永續議題持續惡化，食物系統的翻轉已刻不容緩。他指出家樂福推動非籠飼雞蛋，正是一場「寧靜

革命」的典範—以日常商品帶來深遠的永續改變，是成功商業案例，期待能帶動更多企業一同投入，加速台灣食品供應鏈的永續轉型。環境部環境保護司司長徐淑芷表示非籠飼雞蛋生產過程對環境友善，是健康、永續的飲食選擇，並肯定家樂福提供裸蛋服務，她呼籲民眾以日常支持永續，如選擇友善環境產品、自備購物袋及容器，一起實踐淨零綠生活。

農業部畜產試驗所所長黃振芳表示動物福利是國際趨勢，蛋雞非籠飼飼養又是推動動物福利非常重要的一環，以往非籠飼飼養讓農民覺得單位面積的產量較低，隨著技術進步，這個問題逐漸獲得解決，因此鼓勵了更多蛋農轉型非籠飼

飼養。家樂福從消費者端投入非籠飼雞蛋的販售，對於畜牧產業具有良性的引導作用，對畜牧人才的培育，也有深遠的影響。

為讓台灣食安與永續做出改變，家樂福呼籲台灣人一起善的行動家樂福不只改變自己，更用行動打造更多人共同參與。例如連續4年舉辦友善畜牧論壇，透過賣場導覽、永續策展及演講、社群宣傳等多元活動進行食農教育，並長期與動保團體合作促進法規與產業討論，家樂福不只是販售一顆蛋，更是希望藉由溝通產業問題與機會，透過通路的力量，凝聚更多人一起看見台灣食品產業的美好未來。家樂福邀請更多非籠飼蛋品加入我們，消費者一起支持非籠飼雞蛋，餐飲、烘培及食品加工業者等改用非籠飼原料。希望食安危機成為全民啟動改變的力量，讓台灣美食不僅安全、良善，也能更符合國際永續趨勢，讓美好蛋生，從i（我）開始。