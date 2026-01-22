為食安把關 楊文科親訪、推薦優良餐廳

為食安把關，竹縣長楊文科（右）親訪、推薦優良餐廳，民眾可放心消費。（記者彭新茹翻攝）

記者彭新茹／新竹報導

為守護縣民與遊客的餐飲安全，新竹縣政府衛生局辦理一一四年「家家有標章，共下愛健康」優良餐廳評核，共評選出二百六十三家「優級」餐廳及七家「良級」餐廳 。新竹縣長楊文科日前特別前往獲獎店家視察、拍攝推薦影片，正逢春節前夕，尾牙、聚會多，楊文科呼籲民眾用餐時，可優先選擇通過評選、具有標章的優良餐廳。

衛生局表示，秉持「源頭管理、業者自律、全民監督」三大核心策略，持續強化食材供應鏈的追蹤與稽查 。此次針對五大關鍵面向進行書面與現場評選，包括環境設施，食品來源管理、從業人員衛生、製備流程規範及法規符合性。

本次評核範圍廣泛，包含小吃店、連鎖業者、速食店及特色餐廳 。其中包含，浪漫台三線觀光區域，例如關西服務區、六福村主題遊樂園等餐廳，均獲得優良餐廳標章；另外還有特色咖啡廳，為民眾提供兼具美感及食安的休憩選擇；衛生局也特別針對校園周邊餐飲加強輔導，確保學生用餐環境的安全。

楊文科日前親自走訪獲選優良餐廳的店家，呼籲民眾用餐可優先選擇優良餐廳。他說，新竹縣政府持續為食品安全把關，通過評核的業者會在店面明顯處張貼「優」或「良」認證標章，這代表業者的衛生與食材都經過嚴格篩選，讓大家能吃得美味又放心！

衛生局將持續提供業者追蹤輔導，協助提升硬體與管理細節，民眾欲查詢完整優良餐廳名單，可至新竹縣政府衛生局官網查看。