為飯店打造沉浸式體驗！從大廳到客房，一睹現代飯店從整合到施工的關鍵！

相較一般商業空間，飯店設計施工需同時承載：品牌敘事、多功能整合、美學準確性、工藝耐久度、旅客全時段的身體感受。空間並非靜止，而是被行走、被觀看、被使用。因此，飯店工程的每一個節點，皆必須站在旅客角度重新思考。在亞藝的觀點中，飯店施工不是「完成設計」，而是讓設計得以呼吸、運作、發光。

圖片說明：台北漢來飯店-行政酒廊

案例｜台北漢來飯店：將高難度設計，以施工語言重新詮釋

台北漢來飯店行政酒廊，是亞藝執行飯店工程整合的代表作品之一。這是一個由金屬、石材、曲面、燈光共同交織，以極高精度建構的精品場域。其工程挑戰如同「解構再重譯」設計語彙，透過金屬、石材、木皮三者同場，材料誤差需降至極；曲面與燈槽的複合造型，需同時兼顧結構與光感；高樓層風壓與固定技術需全面升級；天花與機電整合需重塑，以保留原設計的視覺純度。

亞藝以「精準」對應美學，透過演算燈光反射，調整每一盞燈具的角度；石材全數採對紋處理，使紋理能自然延伸；金屬細部以隱形收邊工法呈現輕盈線條；天花凹槽與照明投射經現場多次微調；對縫距離以毫米為單位檢驗，最終呈現出一個寬闊、靜謐、具國際水準的行館空間，既保留原設計的語境，也透過施工工藝增加深度。

圖片說明：台北漢來飯店-行政酒廊

圖片說明：台北漢來飯店-行政酒廊施工過程

案例｜宜蘭威斯汀度假酒店：在工藝中讓「自然」落地

宜蘭威斯汀以自然光、材質與節奏感為核心。施工階段需讓每一種材料、每一束光線回歸最純粹的狀態，其施工難點，在於讓「自然」不被破壞，因此大面採光需思考材料耐候性與色溫；天花高低落差需重新協調燈光系統；公設區域尺度大，結構精度需加倍；木皮、石材需在光影下保持一致視覺性；度假酒店濕度高，需要全面防潮設計。

亞藝以工法詮釋自然，藉以層次式材質堆疊呈現溫潤感，木皮與石材色階以光影方向排序，並將採光結合燈光，營造「空間呼吸感」，同時大廳挑高施工以 3D 工序模擬降低誤差，樓梯與轉角採圓弧收邊，兼具美感與觸感。重視細節的亞藝，讓此案不是單純的施工，而是讓「自然」能在室內延續的工藝。

圖片說明：宜蘭威斯汀-大廳

圖片說明：宜蘭威斯汀-大廳施工過程

飯店工程整合：從可行度、耐久性到美學一致性的全面掌控

飯店設計施工的複雜度，來自必須同步整合結構、室內設計、機電（MEP）、空調、消防、弱電、動線、公共行為、材質厚度、反射、耐用度、平面與立面的細部邏輯，任何一處整合不完善，都會破壞旅宿體驗。亞藝的強項在於：將「不同專業語言」翻譯成同一種美學語句。

圖片說明：台北漢來飯店-總統套房

圖片說明：台北漢來飯店-總統套房外泳池

精品飯店的靈魂，在於施工的精準與節奏

一座飯店的成功，往往不是來自宏大的創意，而是微小的準確：石材紋理是否和諧、灯光是否與動線同步、材料交接是否乾淨、天花與陰影是否平衡、公設噪音是否被控制、日夜氛圍是否能自然轉換。這些細節是旅客無法說出口，卻能深刻感受到的「品牌質地」。亞藝以數十年高端旅宿工程經驗，使空間不只美，更能在時間中保持優雅。

圖片說明：宜蘭威斯汀-樓梯

圖片說明：宜蘭威斯汀-樓梯施工過程

飯店施工不是完工，而是一種「經營體驗」的延伸

從台北漢來到宜蘭威斯汀，亞藝國際設計深信「設計創造願景，施工決定靈魂」，透過嚴謹的工序、專業整合、精準工法與對細節的偏執，亞藝讓每一座飯店都能以其獨特的節奏與質感，成為旅客記憶中值得停留的一段時光，而這是空間的價值，也是飯店設計施工的核心意義。

圖片說明：宜蘭威斯汀-標準房

獲獎肯定—宜蘭威斯汀度假酒店

榮獲法國 NDA 創新設計大獎與法國設計獎的宜蘭威斯汀度假酒店，充分展現其在美學、文化詮釋與空間創新上的卓越成就。設計以宜蘭早期機場歷史為基底，以「紙飛機」意象轉化為入口小屋的重簷、揚角與斜屋頂，形成獨特而具記憶點的量體姿態。同時，以日式禪宗建築的節奏、屋脊高低層次與錯落空間，營造沉靜、疏朗的迎賓氛圍。作品最令人讚賞之處，在於其成功融合地方文脈、東方禪意與現代簡約語彙，並透過「望景」「穿景」「一進、二進」等空間節奏，使動線不僅具功能性，更成為情緒轉換的旅程。此案不只是建築形式的創新，更是文化敘事與度假體驗的深化，完美體現國際設計獎所強調的永續、創新與情感價值。

圖片說明：宜蘭威斯汀-標準房

85%回頭率的堅持與創新！亞藝國際設計的初心

空間設計的價值從不僅止於外在形式，而是生活品味與人文深度的凝鍊。亞藝設計團隊不僅擅長飯店設計與施工，更以深厚實力在豪宅設計領域展現非凡品味與專業。85% 回頭率所累積的信任，正源於他們對細節的執著與對居住者需求的理解，從材質的觸感、光線的流動，到動線的韻律，每一個決定都是為了替屋主打造獨一無二的生活儀式感。無論是「韶光」中極簡卻富含層次的純粹美學，還是「隱逸之美」以冷調質感交織出的靜謐意境，都展現設計團隊在創新與堅持之間的平衡。亞藝讓豪宅不只是空間，而是一段能被細細品味、長久棲息的生活故事。

