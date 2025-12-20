為香港大火改歌單！GD不滿MAMA「1環節出錯」後台怒飆髒話

GD不滿主辦未依照溝通內容安排演出。（圖／翻攝自xxxibgdrgn YouTube）





韓流天王GD（G-DRAGON、權志龍）日前出席韓國娛樂盛事《2025年MAMA頒獎典禮》，因應香港新界大埔宏福苑火災事件，他認為〈Smoke〉舞蹈有抽菸動作不適合，決定臨時更換歌單；昨（19）日他發出排練花絮片段，不滿主辦單位沒有照流程走，在後台氣到飆髒話，直言：「這是我（職涯）的污點！」

GD在個人YouTube頻道分享，香港MAMA演出的幕後花絮片段，他心繫香港大火造成多人傷亡事件，與主辦單位來回多次溝通演出內容，除了調整歌單之外，也將白色雛菊圖案規劃放上螢幕哀悼；結果正式演出時，白色雛菊圖案在他上場前就播出，時間點完全錯誤，下台後飆髒話並懊惱喊：「這是我的污點。」

廣告 廣告

不僅耳麥音響設備出問題，GD唱到經典歌曲〈無題〉時也倉促演出，他結束表演後上車繼續抱怨，在一開場時自己很喘，所有人也都沒有完整熱身：「直到前一天我都還有選擇餘地的，不管是只唱一首歌、還是只頒獎，這是一個（職涯）污點。」



【更多東森娛樂報導】

●龍鬚糖小哥好氣！ 轟台旅客「狂聊天、拍照不消費」

●三溫暖遇火災！網紅夫肉身護妻 曾按求救鈴也沒用

●《上流3》女演員腦瘤病逝 生前門牙掉光、剩36kg

