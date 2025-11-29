為香港大火致哀 鄭麗文曝找李鴻源推兩岸防災交流合作

國民黨主席鄭麗文表示，2天前再度邀請前內政部長李鴻源討論，如何讓防災成為接下來兩岸交流及合作的重點。（曹婷婷攝）

國民黨台南市黨部29日於舉辦建黨131年黨慶，國民黨主席鄭麗文南下致詞，對香港宏福苑大火造成128人罹難、逾百人生死未卜，致上最深的哀悼之意。她說，2天前再度邀請前內政部長李鴻源討論，如何讓防災成為接下來兩岸交流及合作的重點，希望結合兩岸智慧和卓越技術，為兩岸防災及人民生命財產安全做出最大保護和貢獻。

鄭麗文今天致詞率先為香港大或致哀，她透露，日前找李鴻源商討「藍白合」政策對接外，也特別請李召集專業團隊，想出翻轉南台灣、台南的亮點。她說，更重要的是，她也向李鴻源談到今年花蓮堰塞湖如何善後及讓花蓮縣民安心，仍舊是一個很大考驗，不要忘記也同樣在今年，台南也因為極端氣候風災造成無法挽回的悲劇。

她也與李鴻源討論，如何讓防災成為接下來兩岸交流及合作的重點，希望結合兩岸智慧和最卓越的技術，為兩岸防災及人民生命財產安全做出最大保護和貢獻。

她話鋒一轉痛批台南今年風災，發生不應該犧牲的人命、不應該損失的財產，結果居然一拖再拖，等不到政府、等不到國軍，總統不是台南選出來的嗎？台南不夠綠嗎？為什麼總統的故鄉、發跡地，為什麼對民進黨支持一向無怨無悔的台南，等不到政府關愛眼神呢？她痛批，長期執政帶來權力傲慢，也帶來真正腐敗。

她提到，不久前世界為了氣候變遷所做的績效指標，台灣再度墊底，真正有夠沒面子，而且全世界國際指標認證台灣綠電、光電不但沒有發揮節能減碳效果，反而引來豺狼虎豹、黑金，她並痛批沿海種滿光電，「台灣有因此不缺電嗎？台灣反而愈來愈缺電！」

