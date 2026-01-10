為馬年加油打氣 淡水古博館充氣馬上任

Koh Body《午日夢馬》。（圖：淡水古蹟博物館提供）

▲Koh Body《午日夢馬》。（圖：淡水古蹟博物館提供）

新北市立淡水古蹟博物館表示，推出馬年主題藝術裝置，由知名藝術家陳姝里和Koh Body共同創作的三大充氣作品《山海之馬》、《午日夢馬》及《淡水河馬》，現已在淡水紅毛城正式公開亮相。這三匹充氣馬以充滿童趣的造型和鮮明的色彩帶來視覺享受，提前為馬年增添活力和祝福，展期從即日起至二月二十八日，歡迎親子家庭前往參觀。

自淡水古蹟博物館於2021年創辦年度品牌活動「光映淡水」以來，該活動已成為極具象徵性的地方盛事。今年的「光映淡水」聚焦三大主題。其中最引人矚目的就是以農曆生肖「馬」為創作靈感的充氣藝術作品。藝術家陳姝里和Koh Body為淡水紅毛城量身打造的這三隻大型充氣馬，不僅生動有趣，還在藝術與大眾之間架起橋梁，深受民眾喜愛，成為此次活動的一大亮點。

廣告 廣告

活動期間，除了欣賞大型藝術裝置外，淡水古蹟博物館還將於一月十日及十一日，在古蹟紅毛城舉辦「河光集市」。

集市匯聚了淡水本地茶鋪、陶藝、玻璃及編織等二十個手工品牌，首次邀請日本岡山選品店合作，共同呈現特色文化。

此外，更安排了多場精彩音樂演出，包括大提琴家李東熙、溫暖療癒女聲嶼浵、ＤＪ林貓王以及靈魂女聲薛詒丹，為歷史悠久的古蹟注入新生命。

同時也特別推出限量聯名餅乾禮盒，以淡水紅毛城及藝術馬造型進行主題設計，每款限量四十組，兼具收藏和送禮價值。有意參與活動或收購周邊商品的民眾千萬不要錯過，為自己的馬年增添獨特記憶。