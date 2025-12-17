為高虹安解套？綠質疑特定人士授意 立院副祕書長否認

台北市 / 綜合報導

國民黨立委陳玉珍先前針對助理費修法提案引起朝野爭論，對此立法院今(17)日進行公聽會，邀請專家學者到場。除了修法爭議讓助理費議題浮上檯面外，新竹市長高虹安的助理費案二審大逆轉，因為高院根據立法院函覆認定助理費性質為「實質補助，彈性勻用」。但民進黨立委陳培瑜就質疑，立院回函是否有特定人士授意，要院長韓國瑜出來說明。對於這些傳聞，立法院副祕書長張裕榮一概否認。

國會助理說：「這個案子一天不撤，對助理來說就是一天擔心受怕。」國會助理沉痛道出心聲，再次呼籲藍委陳玉珍撤會助理費修法提案，民進黨立委陳培瑜播出這段影片，再度把矛頭指向立法院長韓國瑜，立委(民)陳培瑜說：「關於制度的問題，良知的問題，可能是陳玉珍傅崐萁等人不想談的，韓國瑜也不敢面對的。」

立法院今日進行助理費修法公聽會，邀請專業人士到場提出見解，其中有不少都是法界人士召委翁曉玲早早到場向與會者致意，近期除了因為修法提案，讓助理費議題再度浮上檯面外，還有這件事，記者VS.新竹市長高虹安說：「會擔心證人的證詞嗎。」

新竹市長高虹安擔任立委期間涉嫌詐領助理費一審遭重判7年多，昨(16)日二審出爐卻大逆轉，其中主要原因就是因為立法院發函回覆高院，認為編列助理費是補助立委問政所須的財力不足，本質屬於立委補助費性質，因此高院認定助理費性質為「實質補助，彈性勻用」。

立委(民)陳培瑜說：「會不會是長官的授意，或者會不會是特定委員的授意哦，我們認為立法院的公務人員，或者是祕書長，韓國瑜院長都要出來說清楚。」記者VS.立法院副秘書長張裕榮說：「(因為現在有人在質疑說)，(立院這邊是不是護航高虹安的官司這樣子)，完全沒有，完全沒有，(因為他們說是立院回覆這邊)，(導致法官才會判她無罪)，沒有沒有，沒有這個問題。」

同樣出席公聽會，立法院副祕書長張裕榮面對外界傳聞一概否認，但畢竟近期針對助理費修法，朝野之間也吵得沸沸揚揚，高院這回的判決是否可能造成影響，立委(國)謝龍介說：「既然是補助型的實質補助，那更應該要保護這些助理他該得的權利。」國會助理工會持續發聲，只求保障自身工作權，今日中午他們也將在立法院進行聯席會議，同場也會邀請提案委員陳玉珍出席，助理費爭議未完待續。

