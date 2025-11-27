為鳳凰颱風店家淹水補助解套 吳宗憲邀跨部會協調確認住商合一「雙軌並行」
（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】鳳凰颱風外圍環流造成11月11日宜蘭蘇澳地區大淹水，後續補助事宜倍受鄉親及受災戶關注，立法委員吳宗憲今（27）日召開第二次跨部會協調會，與行政院、內政部、經濟部共同面對宜蘭的即時需求。其中「店家補助」部分，釐清了法規盲點，部會已確認：只要有「實際居住事實」，一樓淹水區均可申請住家補助 ；若同時有營業登記，亦可另行申請商業災損補助 ，絕非二擇一 。
吳宗憲表示，感謝中央官員，正面回應連日來質詢、協調會上的大力呼籲，聽見宜蘭最真實的聲音，並做出了具體承諾。吳宗憲指出，共同爭取的具體進度包括：1.財損認定放寬：有財損「事實」即可，最讓基層頭痛的「財損證明」，中央表示交由地方權責認定。不強制要求繁瑣單據，只要有「財損事實」即可，包括照片、現場描述、民眾口述，經基層現場勘災確認後皆可。2.為小店家解套：住商合一「雙軌並行」，成功釐清了法規盲點，部會已確認：只要有「實際居住事實」，一樓淹水區均可申請住家補助 ；若同時有營業登記，亦可另行申請商業災損補助 ，絕非二擇一 。3.防水閘門補助：列入中央專案，行政院會議已通過。這是守護我們家園的第一道防線，行政院內部會議已通過，由內政部國土署規劃針對高風險區，提供防水閘門專案補助(非全額)。4.房屋修繕免空等：先貸後補，無縫接軌，災後修繕不能等，我們要求內政部釐清機制：受災戶經縣府實地認定「修繕急迫性」核發同意文件，可先持證明向銀行申請一般修繕貸款，待中央「住宅補貼」方案啟動後，原貸款可直接轉為優惠利息補貼，額度有80萬。宜蘭鄉親不用擔心資金卡關，現在就能即刻動工修復家園。5.治水不再是空頭支票：蘇澳分洪道有時間表了，這是一筆遲到了15年的債，但今天我們終於看到兌現的曙光。經濟部已明確承諾：蘇澳分洪道工程預計明年3月上網招標、6月決標，目標在118年完工 。他仍會持續爭取動用「二備金」提前啟動，因為面對極端氣候＋宜蘭特殊地形，一天都不能多等。
吳宗憲強調，這是宜蘭自梅姬以來最嚴峻的一次災情。也是重新檢視制度與工程的轉折點。今天協調會只是起點，後續補助要如期入帳、工程要照表操課，他會持續在中央盯緊每一步。
其他人也在看
疾管署主任指使技工煮飯？ 調查結果出爐「非霸凌、不予懲處」
疾病管制署東區管制中心簡姓主任被爆長期指使特定女技工每日準備早午餐，遭基層員工檢舉公器私用。疾管署今(26)日公布調查結果。疾管署表示，為釐清事實，於今年11月24日至26日間，請東區管制中心33名同仁匿名填寫員工協助方案問卷，瞭解其實際感受。中天新聞網 ・ 1 天前
疾管署主管遭控私用技工備餐 羅一鈞：不予懲處
（中央社記者曾以寧台北26日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天公布調查結果，經參酌該技工陳述內容，及考量事發源由，經考績委員會表決「不予懲處」。中央社 ・ 1 天前
財劃法之亂 總統批藍白:不能明知院版要送還強行表決
政治中心／綜合報導藍白昨天在立法院程序委員會挾人數優勢，擋下院版財劃法，總統賴清德今天砲轟藍白不能明知行政院的版本要送出了，還直接逕付二讀、強行表決，沒有採納行政院意見，盼朝野進一步協商，行政院長卓榮泰也憂心明年中央政策難以推動，呼籲在企業界幫忙說服藍白立委。行政院長卓榮泰和工商界吃早餐，依舊掛念被封殺的院版財劃法，請產業界幫忙說服藍白。行政院長卓榮泰：「也許天下會有白吃的早餐，我就在這裡白吃了一頓早餐，做了這樣的報告，因為我們沒有中央政府總預算，也希望立法院能夠嚴守，審議預算的責任。」卓榮泰大打雙關，總統賴清德在宣布"1.25兆國防特別預算"時，也主動點出在野黨對財劃法的盲點。賴清德喊話，中央政府被財劃法拿走太多錢、影響施政，呼籲在野黨坐下來好好談修法。（圖／民視新聞）總統賴清德：「在野黨兩次的財劃法修法，第一次從中央搬走了4165億元，行政院送到立法院待審的，中央政府總預算，因此不得不舉債3000多億元，不分朝野，都能夠基於國家整體利益，重新坐下來，好好談論財劃法。」總統喊話，民進黨南部立委也開記者會，點名國民黨選南高屏的立委出來面對。立委（民）賴瑞隆：「我們要再次的譴責國民黨，也譴責國民黨藍白立委們，重北輕南修法，為什麼你們要通過重北輕南的修法，對高雄對台南對屏東如此不利的修法。」藍營到綠營記者會外狂嗆，要她們拿出試算表。（圖／民視新聞）立委（國）柯志恩：「你開完總要告訴我們金額多少，還是你們只送給陳其邁還有黃偉哲知道，我們都不知道，試算表拿出來，不要記者會開完錢都沒有，那你記者會開假的。」不讓綠營獨佔話語權，藍營南高屏三選將臨時決定要來踢館，雙方隔著一扇門隔空互嗆。立委（民）陳亭妃：「全部加總起來，台南是少了159億，請問謝龍介你要不要直接面對。」立委（國）蘇清泉：「今天開記者會罵我們三個人，不知道我們三個也很會罵，罵給你們看。」立委（國）謝龍介：「到農村到漁村，甚至在大都會城市，所有鄉親都跟我們講起風了，我們想要改變，因此我們才會提出把整個財政收支，讓它規劃的正常化。」財劃法朝野持續交鋒，綠營聲聲喚，就看藍白能否回心轉意。原文出處：財劃法之亂 總統批藍白：不能明知院版要送還強行表決 更多民視新聞報導徵召蘇巧慧選新北、陳品安戰苗栗 賴清德：與人民創造更好未來台鐵駕駛曾簽「未領中國身分證」！這8字恐藏滲透隱憂鄭麗文唱衰台灣？竟稱總統增國防預算「玩火」 民進黨憤怒開轟了民視影音 ・ 23 小時前
疾管署技工親曝「沒有被霸凌」 副署長將進駐督導
（中央社記者曾以寧台北26日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天公布音檔，技工親自澄清沒有被霸凌；不過因有工作分配不均等意見，將派副署長曾淑慧進駐督導。中央社 ・ 22 小時前
台灣旅客阿布達比機場遭武裝警察帶走 外交部：釐清案情提供協助
週刊報導，雲林一對夫妻上周日（23日）晚間從桃園機場飛往阿布達比轉機，陳姓丈夫在阿布達比登機時遭5名武裝警察帶走，至今失聯3天，求助台灣外交部杜拜辦事處無果。外交部今天表示，駐杜拜辦事處今天已獲得當地警方初步說明，目前正與警方進一步釐清案情，提供民眾後續協助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
80億薪水蛋雕！天使「薪水大盜」倫登職業生涯恐告終
洛杉磯天使明星三壘手倫登（Anthony Rendon）2019年與天使簽下一紙7年2.45億美元（約新台幣80億）合約，他於2020年的縮水賽季當中，60場比賽出賽52場後就變成了「院長」，頻繁進出傷兵名單，2021年到2024年最多只出賽58場，加盟天使以來只有22轟進帳，頻繁缺席例行賽，從「薪水小偷」進化成「薪水大盜」，今天（27日）美媒《ESPN》披露，天使預計將買斷他最後一年的合約，現年35歲的他，職業生涯恐告終。太報 ・ 6 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 6 小時前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」
樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦自由時報 ・ 4 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 10 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 10 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 3 小時前