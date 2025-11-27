為鳳凰颱風店家淹水補助解套 吳宗憲邀跨部會協調確認住商合一「雙軌並行」

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】鳳凰颱風外圍環流造成11月11日宜蘭蘇澳地區大淹水，後續補助事宜倍受鄉親及受災戶關注，立法委員吳宗憲今（27）日召開第二次跨部會協調會，與行政院、內政部、經濟部共同面對宜蘭的即時需求。其中「店家補助」部分，釐清了法規盲點，部會已確認：只要有「實際居住事實」，一樓淹水區均可申請住家補助 ；若同時有營業登記，亦可另行申請商業災損補助 ，絕非二擇一 。

吳宗憲表示，感謝中央官員，正面回應連日來質詢、協調會上的大力呼籲，聽見宜蘭最真實的聲音，並做出了具體承諾。吳宗憲指出，共同爭取的具體進度包括：1.財損認定放寬：有財損「事實」即可，最讓基層頭痛的「財損證明」，中央表示交由地方權責認定。不強制要求繁瑣單據，只要有「財損事實」即可，包括照片、現場描述、民眾口述，經基層現場勘災確認後皆可。2.為小店家解套：住商合一「雙軌並行」，成功釐清了法規盲點，部會已確認：只要有「實際居住事實」，一樓淹水區均可申請住家補助 ；若同時有營業登記，亦可另行申請商業災損補助 ，絕非二擇一 。3.防水閘門補助：列入中央專案，行政院會議已通過。這是守護我們家園的第一道防線，行政院內部會議已通過，由內政部國土署規劃針對高風險區，提供防水閘門專案補助(非全額)。4.房屋修繕免空等：先貸後補，無縫接軌，災後修繕不能等，我們要求內政部釐清機制：受災戶經縣府實地認定「修繕急迫性」核發同意文件，可先持證明向銀行申請一般修繕貸款，待中央「住宅補貼」方案啟動後，原貸款可直接轉為優惠利息補貼，額度有80萬。宜蘭鄉親不用擔心資金卡關，現在就能即刻動工修復家園。5.治水不再是空頭支票：蘇澳分洪道有時間表了，這是一筆遲到了15年的債，但今天我們終於看到兌現的曙光。經濟部已明確承諾：蘇澳分洪道工程預計明年3月上網招標、6月決標，目標在118年完工 。他仍會持續爭取動用「二備金」提前啟動，因為面對極端氣候＋宜蘭特殊地形，一天都不能多等。

吳宗憲強調，這是宜蘭自梅姬以來最嚴峻的一次災情。也是重新檢視制度與工程的轉折點。今天協調會只是起點，後續補助要如期入帳、工程要照表操課，他會持續在中央盯緊每一步。