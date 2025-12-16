為黎智英案「給駐港外媒一封信」 中國外交部駐港公署：請報導真實、法治的香港

中國外交部駐港公署為黎智英案「給駐港外媒一封信」。（本刊資料照）

香港法院15日裁定，香港壹傳媒創辦人黎智英涉及違反《港區國安法》的3項罪名全數成立。中國外交部駐港公署在昨天也給出一封信要求媒體，「向世界報導一個真實、法治、穩定的香港」。

中國外交部駐港公署發言人昨天給出一封信，其中談到「黎智英是因為『新聞自由』而被定罪？」「黎智英案司法不公？」「黎智英在囚期間遭到不人道待遇？」

黎智英是因為「新聞自由」而被定罪？

中國外交部駐港公署發言人指出，事實上，黎智英並沒有因為他旗下媒體報道新聞或表達觀點而被起訴。檢方指控的關鍵是他勾結外國勢力危害國家安全。黎智英慣用所謂「新聞工作者」美化包裝自己，其實質上是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是外部反中勢力的馬前卒。

中國外交部駐港公署發言人還說，黎智英濫用輿論工具煽動仇恨、激化對抗，鼓動支持暴亂活動，是2019年香港「黑暴」的幕後推手。他公然乞求外國對中國和香港特區實施制裁，甚至叫囂「為美國而戰」。在世界任何國家法律體系中，黎智英所作所為都屬於嚴重犯罪行為。

黎智英案司法不公？

「事實上，香港是法治社會，有法必依，違法必究」，中國外交部駐港公署發言人說，黎智英案審理過程公開透明，程序公平正義，各項合法權利得到有效保障，控辯雙方充分舉證質證。

中國外交部駐港公署發言人表示，香港司法機構獨立行使審判權，不受任何干涉。在審判期間，每天都有大量公眾、媒體和外國駐港領事官員旁聽，但凡客觀公允之人都會認可香港法院的公正和專業。香港國安法關於陪審團、指定法官、保釋等規定合理、合法、正當，充分彰顯了香港國安法的權威和優良的法治環境。

黎智英在囚期間遭到不人道待遇？

「事實上，黎智英合法權益已得到充分保障，身體健康良好」，中國外交部駐港公署發言人說，香港特區政府依法為黎智英提供安全、人道、適當和健康的羈管環境。香港醫療水準享譽全球，懲教所醫療設施完備且設有定期體檢等，他在服刑期間如有任何身體不適，均會得到及時、全面、合適的診療。黎智英代理律師當庭證實黎未受到不公平待遇。在判決現場，黎智英行走正常，無需他人攙扶，整體狀況良好。

中國外交部駐港公署發言人稱，所謂黎智英被單獨囚禁問題，這是根據黎智英本人意願，由懲教署依法安排。所謂黎智英被「未審先判」「超期羈押」亦是無稽之談。黎智英此前因犯有未經批准集結罪、欺詐罪等分別被判刑17個月和5年9個月，現在本就處在服刑期。還有媒體炒作黎智英被禁止在獄中領聖餐，事實上他本人知悉可安排領取但未提出要求。

中國外交部駐港公署發言人強調，一些西方政客叫囂要求釋放黎智英，甚至威脅對履職盡責的特區法官和檢控官實施所謂「制裁」，試圖通過政治施壓左右司法判決，公然踐踏了法治精神，充分暴露其虛偽「雙標」，中方對此堅決反對。

「媒體是增進了解、溝通民心的橋梁」，中國外交部駐港公署發言人希望各位駐港外媒朋友能秉持客觀、公正、專業的職業操守，不被偏見蒙蔽雙眼，不被謊言誤導方向，「請你們深入了解黎智英案的法律基礎和事實經緯，向世界報導一個真實、法治、穩定的香港」。

