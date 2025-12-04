為「修理新北」財劃法再槓蘇巧慧 劉和然嗆：沉默就是對政院縱容 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北報導

《財劃法》修法爭議延燒，新北市副市長劉和然、民進黨立委蘇巧慧持續隔空交火。劉今（4）日再度公開點名蘇，痛批其「避重就輕」，未正面回應行政院版將人口權重自45% 大幅砍到18%的問題，強調新北「要的是法定的自主權利，不是中央施捨」；劉重申，如果蘇巧慧不擋下「修理新北」的版本，爭取再多零星補助都補不了制度上的破洞。

劉和然質疑，行政院版把人口指標從 45% 砍到 18%的問題，蘇巧慧稱「我支持新北拿最多」，這僅是漂亮的空話，他質問蘇如果支持新北拿最多，為什麼面對新北最不利的砍人口權重條款，卻一句話都不敢批評？「妳的沉默，就是對行政院的縱容」。

在中央補助部分，劉和然也反駁蘇巧慧稱「新北一半財源來自中央補助」的說法，他認為這正是新北的悲哀，要蘇巧慧別把中央集權的不公當成自己的政績。他表示，這更證明在現行制度下，新北市民辛苦賺的稅收被中央拿走，還要靠立委去爭取、去拜託，看中央心情才能拿回屬於市民的錢，新北要的是「法定的權利（財劃法）」，不是「不確定的施捨（補助款）」。

「請停止閃躲與模糊焦點。」劉和然重申，現在球在執政黨手上，行政院版試算表不敢公布、人口指標又被砍，蘇巧慧身為執政黨立委，如果不擋下「修理新北」的版本，爭取再多零星補助都補不了制度上的破洞。他再問蘇巧慧：「行政院版砍人口指標，蘇委員，妳到底反不反對？」

照片來源：翻攝自劉和然臉書

