為一個空翻寫歌！ 古程丰揭曾患二尖瓣脫垂仍堅持服役「不願留下遺憾」

古程丰（左2藍衣）創辦「小超人綜合體能俱樂部」，學生出席「中正盃體操賽」古程丰與潘胤傑現場演唱，前輩瑞莎（右1）也在場。小超人綜合體能俱樂部提供

藝人古程丰除了演出《機智校園生活》《美麗人生》等多部戲劇，也創辦了「小超人綜合體能俱樂部」，與同為演員的好友潘胤傑共同投身體操教育。古程丰分享自己當兵時曾被診斷出二、三尖瓣脫垂，身體狀況已符合免役標準，但他仍選擇堅持服役，因為「不想留下遺憾，也相信勇敢面對，才能看到更好的自己。」剛好合唱搭檔潘胤傑也是儀隊退伍，兩人一同強調：「勇於承擔責任是成長最重要的力量！」並幽默喊話：「我當兵我驕傲！」

古程丰與潘胤傑推出首支合作單曲〈並肩飛翔〉，並獲選為《台北市中正盃體操錦標賽》的開幕主題曲。古程丰透露，自己從小學六年級就懷抱唱跳夢想，大學後更堅定要唱屬於自己的歌。〈並肩飛翔〉的創作靈感源於他在體操訓練中成功學會空翻的那一刻，他形容當下彷彿被打開一道門，興奮與成就感湧上心頭，回家後便立刻哼唱出旋律並寫下第一段歌詞，決心要將這股力量記錄下來。

古程丰分享當兵時意外發現患有二、三尖瓣脫垂，甚至符合免役條件，但仍選擇堅持完成兵役 （左起古程丰父親、古程丰）。小超人綜合體能俱樂部提供

為完成這首意義非凡的夢想作品，古程丰自掏腰包投入7位數打造，從製作、MV拍攝到後製宣傳，皆親力親為參與。他表示，這首歌是寫給所有「跌倒又站起的人」，希望能以音樂陪伴每段不放棄的追夢旅程。潘胤傑則坦言，從未想過自己會成為歌手，直呼從錄音、拍MV到成為賽事主題曲，「一切像在做夢。」

古程丰與潘胤傑首次站上《中正盃體操錦標賽》開幕舞台演唱新歌〈並肩飛翔〉，旋律一下便帶動現場氣氛。多年來帶領體操館的孩子參加中正盃，古程丰深知推廣台灣體操的艱難，希望藉由歌曲勉勵台下的年輕選手，強調「追夢一定會遇到質疑，但不被看好反而更有力量。」

潘胤傑當年是在儀隊服役，高喊「我當兵我驕傲」。小超人綜合體能俱樂部提供

展望2026年，古程丰預告將會推出第二首個人單曲，並持續進行展店、拍戲與音樂創作等計畫。「未來會更忙，但我準備好了，會努力把每件喜歡的事做到最好。」



